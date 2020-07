Everloh

Die K 230 in Everloh wird ab Montag, 13. Juli, zur Sackgasse: Die Region Hannover lässt am südlichen Ortsausgang in Richtung Gehrden in Höhe des Friedhofes eine Mittelinsel als Querungshilfe für Fahrräder errichten. Um Platz zu schaffen, wird die Fahrbahn ausgeweitet. In dieser Zeit ist die K 230 voll gesperrt – auch zu Fuß oder mit dem Rad ist die Baustelle nicht passierbar. Nach Angaben der Region dauern die Arbeiten voraussichtlich fünf Wochen. Die Umleitung führt über die K 231, die K 232 und die B 65. Am Knotenpunkt Sieben Trappen wird eine Ampel eingerichtet, um den Verkehr auf die B 65 zu regeln.

Auch nördlicher Ortsausgang soll Mittelinsel bekommen

Von der Sperrung ist auch der Busverkehr betroffen. Während der Bauarbeiten entfällt die Haltestelle Everloh/Friedhof. Fahrgäste werden gebeten, stattdessen an der Haltestelle Everloh/Nenndorfer Straße zu- und auszusteigen.

Die nächste Maßnahme für Everloh ist ebenfalls in Planung: Nach dem Bau der Querungshilfe am südlichen Ortsausgang soll auch der nördliche Ortsausgang Richtung Northen in Höhe der Straße Alte Rhere eine Mittelinsel bekommen.

Arbeiten in Lenthe sind beendet

Die Region Hannover wird vorab über den Start der Arbeiten informieren. Gute Nachrichten gibt es für Verkehrsteilnehmer in Lenthe: Dort sind die Arbeiten am Geh- und Radweg vorerst beendet. Der Verkehr kann wieder auf beiden Fahrspuren fließen.

In den Ortsteilen wird der Bau der Verkehrsinseln begrüßt. Die Querungshilfen erleichtern nicht nur den Übergang für Fußgänger und Radfahrer, sondern bremsen künftig den Verkehr am südlichen und nördlichen Ortseingang von Everloh sowie im weiteren Verlauf am Ortseingang von Northen aus. Am Ortsausgang von Northen in Richtung Lenthe soll eine beidseitige Einengung einen ähnlichen Effekt erzielen.

Die Region Hannover führt seit Ende Mai diverse Umbaumaßnahmen an der K 230 durch. Insgesamt sind sieben Bauabschnitte geplant. Die Querungshilfe am südlichen Ortsausgang von Everloh ist der dritte Abschnitt. Bis Ende November sollen die Arbeiten an der K 230 im Bereich Gehrden abgeschlossen sein. Insgesamt umfassen die Maßnahmen ein Volumen von 660 000 Euro.

Von Dirk Wirausky