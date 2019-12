Gehrden

Es heißt, mit einem Feuerwerk würden die bösen Geister des Jahres vertrieben. Ob das tatsächlich stimmt, ist nicht belegt. Doch Knallen, Böllern oder Zündeln gehört für viele Menschen an Silvester dazu. Sie begrüßen das neue Jahr traditionell mit einem Feuerwerk.

Doch es regt sich Widerstand gegen diesen Brauch: Immer mehr Kommunen sprechen ein Feuerwerksverbot aus, zur Sicherheit von Mensch und Gebäude sowie zum Schutz von Tieren und Umwelt. Laut Umweltbundesamt werden in der Silvesternacht in Deutschland rund 4500 Tonnen Feinstaub in die Luft geblasen. Das entspricht etwa 15,5 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge.

Bewusster Umgang gefordert

Auch in Lemmie ist das Feuerwerk zu Silvester ein Thema – zumal es im vergangenen Jahr im Unterdorf fast zu einem Brand gekommen wäre, nachdem ein Feuerwerkskörper auf ein Hausdach geflogen war. „Ein Brand konnte gerade noch verhindert werden“, berichtete der SPD-Politiker Peter Nispel kürzlich im Ortsrat. Ein Verbot, wie es dies mancherorts bereits gibt, will Nispel nicht fordern. Aber die Bürger sollten zumindest gebeten werden, ihr Feuerwerk vorsichtig und abseits des Dorfes abzubrennen. „Jeder sollte sich bewusst sein, was er macht“, sagte Nispel. Lemmies Ortsbürgermeister Hilmar Rump erinnert in diesem Zusammenhang auch an den Müll, der produziert werde – gerade in der Feldmark.

Die Stadt Gehrden hegt nicht die Absicht, das Treiben zum Jahreswechsel in irgendeiner Form einzuschränken – weder in der Kernstadt noch in den Ortsteilen. „Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unserer Internetseite auf die Pressemitteilung des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes“, sagt Stadtsprecher Frank Born.

Dort heißt es, dass weniger Raketen und Knaller ein Gewinn für die Umwelt, die Gesundheit und den eigenen Geldbeutel seien. Die Feinstaubbelastung steige gerade Silvester und Neujahr erheblich an. Neujahr sei, wie das Umweltbundesamt mitteilt, die Feinstaubkonzentration vielerorts so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht. Zudem würden mehr als 100 Millionen Euro in die Luft gejagt. Und: Wer knalle, hafte für entstandene Schäden. Ebenso müsse jeder hinterher seinen Müll wieder mitnehmen.

Verbot nur schwer durchzusetzen

Ein pauschales Feuerwerksverbot können Kommunen übrigens nach der aktuellen Gesetzeslage nicht durchsetzen. Das bundesweite Sprengstoffgesetz verbietet aber das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden. Besondere Rücksichtnahme ist in der Nähe von Gewerbegebieten, in denen gefährliche Stoffe lagern können, Sammelunterkünften, Tankstellen und Tierheimen geboten. Die Verwendung von sogenannten Himmelslaternen ist in Niedersachsen aus Brandschutzgründen generell untersagt.

Komplette Verbotszonen können jedoch nur eingerichtet werden, wenn ein konkretes Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung oder für historisch wertvolle Gebäude vorliegt, heißt es im Landesstraf- und Verordnungsgesetz. Wer gegen ein Verbot verstößt, riskiert eine Strafe von bis zu 10.000 Euro.

