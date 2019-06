Gehrden

TV-Nachrichten für Kinder zum Anfassen: Das durften jetzt die Jungen und Mädchen der Gehrdener Oberschule erleben. Denn das Kindernachrichtenteam „Logo!“ vom Fernsehsender Kika war zu Gast in der Schule. Die Fünftklässler Alex und Mia hatten sich zuvor erfolgreich mit einem Erklärfilm dafür beworben, dass die „Logo!“-Redaktion nach Gehrden kommt. Hintergrund: Das Kindernachrichtenteam vom Fernsehsender Kika hatte zu seinem 30-jährigen Bestehen in ganz Deutschland aufgerufen, Themenvorschläge für eine „Logo!“ -Tour zu schicken. Drei Wochen lang, vom 3. bis 21. Juni, ist das Kindernachrichtenteam nun im ganzen Land unterwegs und sendet im Kinderkanal von ARD und ZDF jeden Abend live von einem anderen Ort.

Gehrden wurde von „Logo!“ als eine von 20 Schulen unter 500 Einsendungen ausgewählt

Und nun war Gehrden an der Reihe. Die Oberschule war eine von rund 20 Bewerbungen unter 500 Einsendungen, die als Station für die „Logo!“-Tour ausgewählt worden waren. „Wir sind natürlich mega stolz darauf, dass unsere Schule zu den Gewinnern gehört“, sagt die didaktische Leiterin der Oberschule, Anke Berlin, erfreut.

Kein bisschen aufgeregt : Mia und Alex ((von links, beide 11) werden von den Moderatoren Jennifer Sieglar und Sherif Rizkallah befragt. Quelle: Heidi Rabenhorst

Die beiden „Logo!“-Moderatoren Jennifer Sieglar und Sherif Rizkallah hatten ein wenig Stress. Sie kamen etwas verspätet an der Oberschule an, weil sie auf der Fahrt von Buxtehude nach Gehrden im Stau gestanden hatten. Doch sie sind ein eingespieltes Team und lassen sich davon nicht aus der Ruhe bringen.

Im „Logo!“-Interview geben sich Gehrdener Oberschüler professionell

Von Aufregung ist auch Alex und Mia bei der Hauptprobe rund eine Stunde vor dem großen Liveauftritt nichts anzumerken. Professionell stellen sie sich den Fragen der Moderatoren Jennifer Sieglar und Sherif Rizkallah. „Warum habt Ihr euch eigentlich bei uns beworben?“, fragt Sieglar. „Weil wir super stolz auf unsere Schule sind, wollen wir sie auch bei den Kindernachrichten vorstellen“, sagen sie.

Live in Gehrden: „Logo!“ sendet seine Kindernachrichten vom Pausenhof der Oberschule. Quelle: Heidi Rabenhorst

Was aber ist das Besondere an der Oberschule? Es gibt keine Bücher, keine Stifte, keine Hefte. „Alles, was wir für den Unterricht brauchen, ist im Tablet“, erzählt Alex der Moderatorin. „Das macht den Schulranzen natürlich um einiges leichter.“ In seinem Rucksack habe er nur das Tablet, Essen, Trinken und Kopfhörer. „Die benutzen wir, wenn wir uns ein Video ansehen, das wir für den Unterricht benötigen“, erklärt der Elfjährige. Auf dem Tablet gibt es verschiedene Apps. Eine davon ist der sogenannte digitale Schulranzen. „Sie ersetzt Ordner und Mappen“, erläutert die elfjährige Mia. Darüber laden die Lehrer Arbeitsblätter hoch, die wir dann runterladen können und ausfüllen.“

Gehrdener Oberschüler im Publikum dürfen vor der „Logo!“-Kamera Witze erzählen

Auch das Publikum, das sich auf dem Pausenhof der Oberschule versammelt hat, erhält während der Probe genaue Regieanweisungen. Zwischendurch können sich Kinder melden, die vor der Kamera einen Witz erzählen möchten. „Unsere Sendung endet immer mit einem Witz“, sagt Sieglar. Viel Applaus gibt es dann unter anderem auch für die achtjährige Clara, in deren Witz Mandarinen zu Wanderinnen werden, wenn sie den Berg hinunterkullern.

Hier ist der achtminütige Beitrag aus Gehrden im Internet zu sehen.

Hat die Lacher auf ihrer Seite: Clara (8) erzählt auf der Bühne einen Witz. Quelle: Heidi Rabenhorst

Von Heidi Rabenhorst