Gehrden

Trotz Corona: Am Sonntag, 13. September, findet der Regionsentdeckertag statt. Eines von 30 Zielen ist der Ottomar-von-Reden-Park in Gehrden. In der denkmalgeschützten Grünanlage werden zwei Bühnen bespielt.

Auf der Parkbühne macht um 11.30 Uhr der Kleines-Fest-im-Großen-Garten-Liebling und Top-Pantomime Herr Niels den Anfang. Seine Show begeistert durch eine gekonnte Mischung aus Pantomime, Clown und eindrucksvoller Körperbeherrschung.

Um 13 Uhr erheben die A-cappella-Stars von Vocaldente ihre Stimmen. Seit 2004 ist das Ensemble erfolgreich unterwegs – auch international. Das Repertoire reicht von Schlagern aus den Zwanzigerjahren bis zu aktuellen Pop-Songs.

Nach einem Publikumswechsel geht es jazzig weiter: Die Ellingtones haben sich nicht nur der Musik ihres Namensgebers Duke Ellington verschrieben, sondern sind auch bekannt dafür, mit Vorliebe bekannte Hits aus Pop, Rock und Soul so gekonnt auf den Kopf zu stellen, dass sie in einem eigens arrangierten, jazzigen Gewand neu erstrahlen. Sie beginnen um 14.45 Uhr.

Sänger und Gitarrist Robby Ballhause sorgt ab 16.15 Uhr für ein Kontrastprogramm: Seine Musik ist eine Mischung aus Folk, Bluegrass, Country, Rock und Pop, genannt Greengrass-Music. Sein Markenzeichen: rau dargebotenen Liebeslieder und lieblich erzählte Grobschlächtigkeiten. Das Ergebnis sind melodische Songs mit erfrischend unsentimentalen Texten.

Mit Lars Stoermer (Saxofon) und Klaus Heuermann (Gitarre) klingt der Entdeckertag in Gehrden ab 17.45 Uhr aus. Stoermer ist seit elf Jahren festes Mitglied der Bigband Fette Hupe, während Klaus Steuermann sich im Jazz wie in der Klassik bestens auskennt. Gemeinsam spielen sie ihre liebsten Jazzkompositionen in einer groovigen Besetzung mit facettenreichem Sound.

Zwei Zeitfenster auf der Parkbühne

Ein wichtiger Hinweis für die Besucher: Der Einlass auf der Parkbühne beginnt für das erste Zeitfenster (Herr Niels und Vocaldente) um 10.30 Uhr, für das zweite Programmangebot mit Ellingtones, Robby Ballhause und das Duo Lars Stoermer & Klaus Heuermann um 14.15 Uhr.

Neben der Parkbühne gibt es die Denkmalbühne. Dort sorgen Zauberkünstler Zino und das Musiktrio Die Marshmellows im Wechsel für Unterhaltung. Zino will beim Entdeckertag sein Publikum zum Lachen und zum Staunen bringen – nicht nur die Jüngsten unter den Gästen. Die Marshmallows spielen sich mit Klarinette, Banjo und Baritonsaxofon einmal quer durch Dixieland, Swing, Ragtime, Filmhits für Kinder, Schlager, Skiffle und Popmusik. Einlass ist ab 10.30 Uhr, Zinos letzte Show beginnt um 15.30 Uhr.

Wer Lust auf ein gemütliches Picknick mit Kultur hat, sollte schnell auf www.entdeckertag.de einen (Sitz-)Platz buchen. Der Eintritt ist frei, für den Parkbereich gelten die aktuellen Hygienebestimmungen und deshalb gilt: kein Zugang ohne Anmeldebestätigung.

Von Dirk Wirausky