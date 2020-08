Gehrden

Vor neun Jahren ist die Stadt Gehrden in das sogenannte das Städtebauförderungsprogramm Aktive Stadt und Ortsteilzentren aufgenommen worden. Das war die entscheidende Voraussetzung für die geplante Innenstadtsanierung.

Inzwischen ist eine Menge geschehen: Der Bereich am Steintor ist umgestaltet worden, der Steinweg bis zur Kirchstraße wurde erneuert, und zurzeit wird der Marktplatz saniert. Ob es danach Richtung Dammtor weitergeht, ist laut Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg allerdings ungewiss. Es ist eine Frage des Geldes. Bis 2021 seien alle Maßnahmen gesichert, anschließend müsse neu geschaut und kalkuliert werden. „Die Preise sind in den vergangenen Jahren enorm gestiegen – und somit auch die Gesamtkosten für die Innenstadtsanierung“, sagt Middelberg.

Klimawandel muss berücksichtigt werden

Erklärtes Ziel ist es, das Leitbild einer lebendigen Wohn- und Einkaufsstadt durch eine Mischung aus Einzelhandel, Gemeinbedarf, Kultur und Wohnen zu unterstützen sowie ein Zentrum des gesellschaftlichen Lebens, der Kommunikation und Aufenthaltsqualität zu schaffen. Um die Attraktivität und Anziehungskraft der Innenstadt zu steigern, soll das Stadtbild verbessert werden.

Ob dies gelingt beziehungsweise gelungen ist, liegt ganz im Auge des Betrachters. Künftig muss die Stadt eine weitere Komponente beachten: den Klimawandel. Das Förderprogramm Aktive Stadt und Ortsteilzentren wurde inzwischen in das Programm Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadtkerne überführt. Damit geht die Forderung einher, Aussagen zu Maßnahmen des Klimaschutzes oder zur Anpassung an den Klimawandel zu treffen.

Das bedeutet beispielsweise, dass Pflanzbeete keine pflegeleichten Schotterbeete bleiben sollen, sondern durch blühende Staudenbeete ersetzt werden. Ferner muss künftig darauf geachtet werden, dass Straßen, Wege und Plätze soweit wie möglich entsiegelt und Vorkehrungen zur Entwässerung bei Starkregen getroffen werden.

Mehr Grün im Stadtbild

Zudem steht die energetische Verbesserungen an Gebäuden auf der Agenda – zum Beispiel die Wärmedämmung, die Umstellung auf regenerierbare Energien oder Fotovoltaikanlagen. Außerdem sind artenreiche Bepflanzungen wie Laubbäume und Blühstreifen in Hinblick auf eine Minderung des CO2-Ausstoßes, Staubbindung oder Insektenvielfalt in den Freiräumen geplant. Der öffentliche Raum soll mit energieeffizienter Beleuchtung ausgestattet werden.

Im Zuge eines allgemein wachsenden Umweltbewusstseins soll zudem die Infrastruktur für neue Antriebstechniken des Auto- und Radverkehrs ausgebaut werden. Der Geh- und Radverkehr sowie der öffentliche Nahverkehr sollen zur Minderung des Autoverkehrs gefördert werden.

„Wir haben unter anderem deshalb unseren Rahmenplan überarbeitet“, sagt Middelberg. Allerdings seien viele der beschriebenen Aspekte ohnehin bereits im Konzept aufgeführt gewesen. Eine Verpflichtung, künftige Sanierungsschritte unter die Prämisse Klimaschutz zu stellen, gebe es für die Stadt Gehrden nicht, weil die Sanierung bereits begonnen habe. Dennoch sei der Stellenwert gestiegen. „Es wird mehr darauf geachtet“, sagt Middelberg.

Über die Innenstadtsanierung spricht der Ausschuss für Bau- und Städtebauplanung in seiner Sitzung am Dienstag, 1. September. Die Sitzung im Bürgersaal beginnt um 18 Uhr.

Von Dirk Wirausky