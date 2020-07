Gehrden

Als vor vier Jahren der Bioladen am Markt seine Türen für immer schloss, ging ein Aufschrei durch die Innenstadt. Einwohner sammelten sogar Unterschriften für einen neuen Biomarkt. Doch bis heute wurde kein Ersatz gefunden, obwohl es Interessenten gab. Das könnte sich nun ändern. Gisela Wicke, Grünen-Politikerin und Vorsitzende des Naturschutzbundes Gehrden, will die Ansiedlung eines neuen Bioladens voranbringen.

Eine Ladenfläche gibt es bereits: den ehemaligen NKD-Laden am Steinweg, direkt neben dem Domizil des Vereins Mehrgenerationenhauses. Der Vermieter der Immobilie sei gesprächsbereit, sagt Wicke. Er könne sich sehr gut einen Bioladen in dem Gebäude vorstellen. Auch wirtschaftlich. Die Corona-Zeit habe gezeigt, dass viele Menschen umdenken. Gerade Bio- und Hofläden hätten einen enormen Zuwachs verbuchen können, sagt Wicke.

Gute Voraussetzungen

Die Lokalpolitikerin hat in der Zwischenzeit zahlreiche Verbände angeschrieben und über Fördermöglichkeiten seitens der Region nachgedacht. Erst kürzlich hatte Wicke einen Experten für die Einrichtung von Bioläden zu Gast, der den Laden mit einer Fläche von 300 Quadratmetern begutachtet hat. Sein Fazit: Die Voraussetzungen für einen Bioladen seien gut, sagt Wicke.

Mithilfe eines Plakats hofft Gisela Wicke, Interessenten für einen Biomarkt zu finden. Quelle: Dirk Wirausky

In der nächsten Woche wiederum trifft sich Wicke erstmals mit anderen Frauen, die das Projekt unterstützen wollen. Gemeinsam sollen ein Konzept und das weitere Vorgehen erörtert werden. Eine Möglichkeit, die Wicke vorschwebt: Mehrere Investoren könnten einsteigen.

Der Wunsch der Gehrdener nach einem Biomarkt in der Innenstadt ist groß. Als im Spätsommer 2016 der Bioladen Naturkost-am-Markt schließen musste, überreichten Organisatoren einer Unterschriftenaktion dem damaligen Wirtschaftsförderer Nurettin Demirel Listen, die 350 Einwohner unterzeichnet hatten. Damit wollten die sie der Stadt verdeutlichen, dass ihnen ein Bioladen in der City wichtig ist.

Pläne bisher gescheitert

Demirel nahm das Anliegen ernst und schien vor drei Jahren schon auf einem guten Weg zu einer Lösung zu sein. Im Zusammenspiel mit Naturkost Elkershausen, der Bioläden zwischen Fulda und der Küste beliefert, und der Göttinger Beratungsgesellschaft Allner Consulting sollte ein Geschäftsmodell zur Stärkung der Nahversorgung entwickelt werden – möglichst unter direkter Beteiligung der Bürger. Gut 50 Gehrdener waren zu einer Informationsversammlung gekommen, um das Projekt zu unterstützen. Die Mehrheit wünschte sich damals ein sogenanntes Mitgliedermodell. Doch der Plan scheiterte. Seitdem ist das Vorhaben ins Stocken geraten.

Wicke hofft nun, es wiederbeleben zu können. „Ich bin zuversichtlich, dass ein Betreiber oder eine Betreiberin gefunden wird“, sagt sie. Dabei sei sie nicht auf einen Bioladen festgelegt. „Es könnte dort ein Unverpackt-Laden in Kombination mit einem Bioladen und Lagerraum eingerichtet werden“, ergänzt sie. Auch solch eine Nutzung sei mit dem Vermieter abgesprochen. Fragen beantwortet bei Gisela Wicke per E-Mail an giselawicke52@gmail.com oder unter der Telefonnummer (0151) 68134845.

Von Dirk Wirausky