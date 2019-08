Lenthe

Die Dorfgemeinschaft wird in Lenthe groß geschrieben. Das beste Beispiel dafür ist das Dorfhausprojekt: Am Pagenburgweg soll in den nächsten Monat ein alter Schuppen umgebaut, modernisiert und mit einem Anbau erweitert werden. Untergebracht werden dort ein kleiner Einkaufsladen, ein Café und eine Küche. Das Dorfhaus soll zu einem Treffpunkt für die Lenther Einwohner werden. Dass die Idee überhaupt realisiert werden kann, liegt nicht zuletzt an der Unterstützung und dem Engagement der Dorfbewohner. Finanziert wird das Vorhaben über Anteile, die von Bürgern gekauft werden können. Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling hofft, dass die Umbauarbeiten demnächst beginnen können.

Der Zusammenhalt in dem Gehrdener Ortsteil ist Ermerling wichtig. So gehört zur Pflege der Dorfgemeinschaft außer dem kürzlich veranstalteten Dorfflohmarkt und dem jährlichen Adventsbasar das Dorffest, das am Sonnabend, 31. August, stattfindet. Nach einer mehrjährigen Pause wird erstmals wieder auf dem Gelände an der Alten Schule veranstaltet.

Was Ermerling besonders freut: Alle örtlichen Vereine machen mit. Der Förderverein der Feuerwehr stellt das Festzelt auf, Mitglieder der SPD und des Hundevereins THSG kümmern sich um Kaffee und Kuchen, die Kleinlöschmeistergruppe der Ortswehr organisiert gemeinsam mit dem Spielmobil der Stadt Aktionen für die kleinen Gäste, auch eine Hüpfburg wird aufgebaut. Frauenstammtisch und Kirchengemeinde bereiten amüsante Überraschungen für die erwachsenen Besucher vor, und der Grillstand wird von den Sportlern des SV Northen-Lenthe betreut. Federführend ist der Ortsrat.

Fest beginnt mit einem Gottesdienst

Das Fest beginnt um 14 Uhr mit einem Gottesdienst unter der Leitung von Pastor Martin Funke. Anschließend begrüßt der Ortsbürgermeister die Besucher. Danach gibt es für die Gäste Kaffee und Kuchen, zeitgleich beginnt das abwechslungsreiche Kinderprogramm. Für Gesangseinlagen sorgen der Männergesangverein und der Frauensingkreis. Gegen 18.30 Uhr startet das Abendprogramm mit Tanz und Musik. Für Letzteres sorgt DJ Patrick Schiller aus Nienburg.

Übrigens: Die Veranstalter gehen mit der Zeit. Außer Gegrilltem wird es auch ein vegetarisches Gericht geben. Und noch etwas ist den Veranstaltern wichtig: Das Fest soll plastikfrei sein. „Wir verwenden wiederverwertbare Plastikbecher“, sagt Ermerling.

Von Dirk Wirausky