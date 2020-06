Gehrden

Das kräftige Rot an den Straßen- und Wegrändern ist unübersehbar und schon aus der Ferne zu erkennen. Seit einigen Tagen leuchten überall wieder die Mohnblumen. Auch am Rande des Gehrdener Berges kündigen sie den nahenden Sommer an.

Der Klatschmohn war 2017 in Deutschland sogar die Blume des Jahres. Er blüht ab Ende Mai und bis Juli. Die hauchdünnen, duftlosen Blüten sind nur wenige Tage haltbar. Als Schnittblumen für die Vase eignet sich der Klatschmohn daher nicht.

Von Dirk Wirausky