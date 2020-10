Gehrden

Eine große Leuchtreklametafel vor einem Autohaus an der Ronnenberger Straße ist in der Nacht zu Freitag in Brand geraten. Als die ersten Einsatzkräfte der Gehrdener Feuerwehr in dem Gewerbegebiet eintrafen, brannte das etwa vier Meter hohe Schild mit weithin sichtbarer Rauchsäule. Die beidseits auf einem Stahlgerüst angebrachten Kunststoffplatten tropften brennend auf einen Grünstreifen. Schnell löschten Feuerwehrleute die Flammen mit Wasser und Schaum aus einem Tanklöschfahrzeug, bevor das Feuer auf einen in unmittelbarer Nähe geparkten Lastwagen übergreifen konnte.

Ursache ist ein technischer Defekt

Polizei und Feuerwehr gehen von einem technischen Defekt an der elektrischen Beleuchtungsanlage als Ursache aus. Die Schwerpunktfeuerwehr Gehrden war mit zwölf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Von Dirk Wirausky