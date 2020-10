Gehrden/Leveste

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) hat dem Levester Professor Jörg Hartung in Berlin die höchste Auszeichnung verliehen, die ihr Haus zu vergeben hat – die Professor-Niklas-Medaille in Gold. „Das war ein schöner und besonderer Moment für mich“, sagte Hartung.

Er leitete 20 Jahre lang das Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover ( TiHo). Der Professor war neben vielen anderen Funktionen 26 Jahre lang ehrenamtliches Mitglied in der Tierschutzkommission des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, davon 20 Jahre als deren Vorsitzender.

Hartung beschäftigt sich als anerkannter Wissenschaftler seit mehr als 40 Jahren in Forschung und Lehre mit einer tier- und umweltgerechten Haltung von Tieren, die auch Transport und Schlachtung berücksichtigt. „Wen der Tierschutz einmal gepackt hat, den lässt er nie wieder los“, sagte er.

Im In- und Ausland tätig

Im Jahr 1993 nahm Hartung, der seit 1994 in Leveste lebt, den Ruf für eine Professur an der TiHo an und wurde Leiter des Instituts für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie. Es folgten zahlreiche Arbeiten und Tätigkeiten im In- und Ausland. Seit der Gründung der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde 2003 war er Mitglied des Gremiums für Tiergesundheit und Tierschutz – von 2006 bis 2012 als stellvertretender Vorsitzender. Die Universität Breslau und die Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala würdigten seine Verdienste jeweils mit einer Ehrendoktorwürde.

Langweilig wird dem 75-Jährigen nicht. Aktuell wirkt er an der One-Health-Studie und der Pandemieprävention des Bundesentwicklungsministeriums mit. Demnach sollen Mensch, Tier und Umwelt als eine Einheit betrachtet werden. Laut Ministerium kommen drei Viertel der neu auftretenden Infektionskrankheiten des Menschen aus dem Tierreich. Dort setze der One-Health-Ansatz an, um risikoreiche Tier-Mensch-Kontakte zu reduzieren.

Die Professor-Niklas-Medaille wird seit 1978 an Personen verliehen, die sich in hervorragender Weise um die Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft sowie das Wohl der in diesen Bereichen tätigen Menschen verdient gemacht haben. Der Namensgeber, Wilhelm Niklas, war von 1949 bis 1953 der erste Landwirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland.

Von Dirk Wirausky