Gehrden

Neun Schüler des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) stellten beim Festival „Jugend spielt für Jugend“ selbst geschriebene Poetry-Slams im Ballhof vor. Dabei wurden sie von einer Jugendjury für die Auseinandersetzung mit aktuellen Zeitgeschehen ausgezeichnet.

Der Wunsch, einmal auf einer richtigen Theaterbühne aufzutreten, ging für sie in Erfüllung: Nach dem großen Erfolg des Poetry-Slams in der Schulaula des MCG bekamen neun Schüler die Möglichkeit, ihre Texte im hannoverschen Theater Ballhof Eins zu präsentieren. Möglich machte das das 41. Jugend- und Schultheaterfestival des Staatsschauspiel Hannover. Unter dem Motto „Jugend spielt für Jugend“ zeigten neben den Gehrdenern noch elf weitere Schulen aus Hannover und Umgebung ihre Theaterproduktionen.

Den Poetry-Slam moderieren Ann Louisa Stannek und Felix Robra. Quelle: Isabel Machado Rios

Der Abiturient Daniel Warneke erzählte in seinem Text mit dem Titel „Mallefahrt“ ironisch vom Scheitern seines Urlaubs mit Freunden. Mehrfach spielte er dabei Szenen und Gespräche nach, sprang hin und her zwischen Schauspiel und Vortrag. Für ihn war der Auftritt am Ende seiner Gymnasialzeit vor allem eine Chance, einen Einblick in die Theaterwelt zu erhalten. „Man kann hier hinter die Kulissen gucken“, berichtete er. Angst habe er keine gehabt: „Wenn ich mich verspreche, wäre es wahrscheinlich nur lustiger“, sagte er.

Lehrer Ludger Deters hatte die jungen Poetry-Slammer ein Schuljahr lang bei den Proben und Vorbereitungen begleitet. Nach dem Auftritt war ihm der Stolz auf seine Schützlinge anzusehen. „Das Setting hier ist ein anderes, man muss sich den Applaus viel stärker erarbeiten“, berichtete er. Das habe wahnsinnig gut geklappt.

Auch Livemusik ist Teil der Show

Für gute Stimmung sorgte auch die schuleigene Band. Der 17-jährige Julius Kaspari erntete mit seinem Klaviersolo besonders großen Applaus. „Die größte Herausforderung war die für uns neue Bühne. Daran mussten wir uns erst gewöhnen“, fand er. Aus seiner Sicht war der Abend trotzdem ein großer Erfolg: „Es macht einfach Spaß, in der Gemeinschaft zu musizieren“, sagte er.

Musikalische Unterstützung erhielten die Slammer von der Schulband des MCG. Quelle: Isabel Machado Rios

Leiter der Band ist Musiklehrer Johannes Dörrie. Gleichzeitig führt er die Arbeitsgemeinschaft Technik, die an diesem Abend für Ton und Licht sorgte. „Ich freue mich, dass die Schüler mit der professionellen Technik arbeiten dürfen“, stellte er fest. So sieht es auch Schüler Tom Sacher. Er war für die Videos, die in der Aufführung auf einer großen Leinwand zu sehen waren, zuständig. „Die Arbeit mit dem Ballhofteam hat gut geklappt“, sagte er erfreut.

Die Aufführung im Ballhof Eins ist für die MCG-Schüler ein Erlebnis und ein voller Erfolg. Quelle: Isabel Machado Rios

Auszeichnung für MCG-Produktion

Das Festival endete mit einer feierlichen Siegerehrung. Die Jugendjury, die zuvor jedes Stück gesehen und nach selbst entwickelten Kriterien bewertete hatte, ging dabei einen unerwarteten Schritt. Sie zeichnete jede Produktion mit einem Preis aus. Grund dafür sei die Vielfältigkeit der Projekte, erklärten die jungen Schauspielkritiker. Die Gehrdener Schüler durften sich über den Preis in der Kategorie „aktuelles Zeitgeschehen“ freuen. Lob kam auch von NDR-Moderator Arne-Torben Voigts, der früher selbst das MCG besucht hat: „Ich hätte sowas damals noch nicht schreiben und performen können“, lobte er.

Von Finn Bachmann