Gehrden

Das Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) hat seine Schulleiterin Monika Schulte verabschiedet. Die 63-Jährige geht in den vorzeitigen Ruhestand. Ihr Stellvertreter Christian Steinert begrüßte in der Aula 121 geladene Gäste, zu denen nicht nur Schultes Ehemann, eine ihrer zwei Töchter, eins von zwei Enkelkindern, ihr Bruder, sondern auch ihre Mutter zählte. „Ich habe in der kurzen Zeit, in der ich jetzt an dieser Schule bin, in Ihnen eine tatkräftige, zielstrebige, entschlossene Persönlichkeit kennengelernt, die klare Vorstellungen davon hat, in welche Richtung sich diese Schule bewegen sollte“, sagte Steinert. Er habe eine Schulleiterin kennengelernt, die den sachlichen Diskurs nicht scheue, aber guten Argumenten immer aufgeschlossen sei. Nun könne sie berufliche Zwänge ablegen, sodass sie frei sei, das zu tun, was sie schon immer tun wollte.