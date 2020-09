Gehrden

Musikalische Klänge der besonderen Art konnten Bewohner, Gäste und Passanten rund um die Seniorenresidenz Nedderntor hören. Im Garten der auch als Johanniter-Tagestreff genutzten Einrichtung gaben die Mezzosopranistin Magdale mit klassischer Musik. Das Spektrum reichte dabei von Opernklängen Gustav Mahlers und Johann Strauß „Ich lade gern mir Gäste ein …“, aus „Die Fledermaus“, bis hin zu George Bizets „Carmen“.

Daniel Rudolph stellte dabei mit dem „Intermezzo“ von Richard Strauss auch sein Solotalent am Piano unter Beweis. Zum Repertoire des Duos gehörten aber auch Musicalklänge aus „My Fair Lady“ und das von Marlene Dietrich bekannte „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“. Als Zugabe spielte das Duo für sein fast 30-köpfiges Publikum Louis Armstrongs „What a Wonderful World“ und den plattdeutschen „Dat du min Leevsten büst“.

Die Musik kommt zu den Menschen

„Das ist Musik, die zu den Menschen kommt“, freute sich Ariane Jablonka. Seit 20 Jahren organisiert sie als aj-classic & eventpromotion das beliebte Festival „Klassik in der Altstadt“, das mit Open-Air-Konzerten in Hannover jungen Künstlern Liveauftritte vor großem Publikum ermöglicht. Und klassische Musik so direkt zu den Menschen bringt.

Die Mezzosopranistin Magdalena Hinz und Daniel Rudolph geben ein 45-minütiges Konzert in der Seniorenresidenz Nedderntor.. Quelle: Torsten Lippelt

Alternative in Corona-Zeiten

Für die corona-bedingte Absage der Veranstaltungsreihe in diesem Jahr suchte sie nach einer Alternative. Und dank der Unterstützung der langjährigen Festivalsponsoren, allen voran die Stiftung Sparda-Bank Hannover, wurde ein neues kreatives Konzept gefunden: „Klassik im Garten 2020“. Für die inzwischen fast 20 Konzerte ist es ihr dabei gelungen, Künstlerinnen und Künstler, die sich bereits auf ihren Auftritt bei „Klassik in der Altstadt“ gefreut hatten, mit eigenen und passenden Programmen in das neue Projekt einzubinden.

Zu den Konzertorten gehörten dabei Ausflüge in die Gärten, Parks und Innenhöfe ausgewählter Seniorenresidenzen und Pflegeheime in der Stadt und Region Hannover. „So haben wir dort die Bewohner, Pflegekräfte und auch anwesende Angehörige erfreut“, blickte Ariane Jablonka zurück.

Dieser Aussage schloss sich auch die Künstlerin Magdalena Hinz an. Die aus Laufen (Oberbayern) stammende Mezzosopranistin, Opernsängerin und ausgebildete Gesangspädagogin arbeitet seit 2018 als Stimmbildnerin für Gesangsgruppen und Chöre bei der Stadtkantorei Gehrden. „Es ist schön, auftreten zu können“, sagte sie. Es sei wichtig, dass die Musik auch an Orte und zu Menschen kommt, die nicht so oft die Gelegenheit zum Besuch eines Konzertes haben.

Zufrieden war auch Nina Derben, seit rund einem halben Jahr die Leiterin des täglich von bis zu 40 Bewohnern genutzten Johanniter-Tagestreffs. „Durch die Bewohnerin Helga König wurde ich auf einen diesbezüglichen Presseartikel zu möglichen Klassik-Konzerten im Garten aufmerksam – und dann ist das mit dem Termin ganz schnell gegangen“, erzählte sie.

Von Torsten Lippelt