Alle Menschen, die Spaß am Singen haben, sollten am Sonnabend, 14. Dezember, um 19.30 Uhr, in den Bürgersaal kommen. Denn dann tritt Marc Masconi zum zweiten Mal mit seiner weißen Wunderorgel auf, um gemeinsam mit seinen Gästen Klassiker, Hits, Schlager und Popsongs der vergangenen 50 Jahre zu singen.

Eine breite Liedpalette

Bei dem Mitmachkonzert stehen deutsche und internationale Weihnachtslieder auf dem Programm. Von „ Santa Claus is coming to Town“ über „Feliz Navidad“, „In der Weihnachtsbäckerei“ oder „Driving home for Christmas“ bis zu „O, du Fröhliche“ und „Stille Nacht“ ist für alle Musikfreunde etwas dabei. Jeder ist eingeladen, dabei zu sein – ohne Probe, ohne Hemmungen und ohne Furcht, den Ton nicht zu treffen. Mitmachen können Singles, Paare, Gruppen, Chöre und alle Menschen, die Lust haben, mit Gleichgesinnten zu singen. Die Texte werden mit dem Beamer auf eine Leinwand projiziert. Bereits im September war Masconi zu Gast in Gehrden. Etwa 100 Musikbegeisterte kamen – und der Musiker brachte sie alle zum Singen.

Das sind die Eintrittspreise

Der Eintritt für Erwachsene beträgt zehn Euro. Kinder, Jugendliche, Auszubildende und Studenten zahlen sechs Euro. Karten sind in der Buchhandlung Lesezeichen, an der Information im Rathaus und an der Abendkasse erhältlich.

