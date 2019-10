Gehrden

Er sei hoch erfreut, sagt Bürgermeister Cord Mittendorf. Nach einer zweijährigen Pause wird es in diesem Jahr am 14. und 15. Dezember wieder einen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz geben. Organisiert wird die zweitägigen Veranstaltung vom Isernhagener Verein Kulturtresen.

Mittendorf weiß: „Zuletzt waren viele Bürger enttäuscht über den Ausfall des Weihnachtsmarktes.“ Er sei schmerzlich vermisst worden. Da der Verein Gehrden feiert Feste (GfF) signalisiert habe, auch 2019 die Organisation für den vorweihnachtlichen Trubel nicht übernehmen zu können, sei es ein Segen, dass sich nun ein Veranstalter gefunden habe. Und der ist erfahren in der Branche. Seit Jahren organisiert und gestaltet der Verein Kulturtresen in Isernhagen monatliche Konzerte, das städtische Moorfest oder den Weihnachtsmarkt in Altwarmbüchen.

Vereinsmitglied schwärmt für Gehrden

Dass der Verein nun auch den Weihnachtsmarkt in Gehrden organisiert, liegt auch an Vereinsmitglied Philipp Neessen, der gleichzeitig Ortsbürgermeister in Altwarmbüchen ist. Er hat private Beziehungen zum Burgberg. „Ich schätze Gehrden“, sagte der 24-Jährige. Die Fußgängerzone lobt er in höchsten Tönen. „Sie ist ein Traum“, schwärmt er.

Der Vorsitzende des Kulturtresens Heiko Weichert ist ebenfalls angetan von dieser „interessanten Idee“. Gehrden habe einen gewachsenen Stadtkern. „Ich bin positiv überrascht von der Innenstadt“, sagt Weichert. Nicht zuletzt deshalb glaubt er an einen erfolgreichen Weihnachtsmarkt. Er wird am Sonnabend, 14., und Sonntag, 15. Dezember, jeweils von 14 bis 20 Uhr geöffnet sein.

Kinderkarussell und Weihnachtsmann

Die ersten Eckpunkte sind bereits dingfest gemacht. Es wird ein Kinderkarussell geben, und auch der Weihnachtsmann hat zugesagt. Am Marktplatz soll ein Hüttendorf aufgebaut werden. Auf einer Bühne wird es ein Musikprogramm geben. Ähnlich wie der Verein Gehrden feiert Feste setzen die Macher aus Isernhagen auf die heimischen Vereine, Verbände und Gastronomen, und hoffen auf das Mitwirken der Schulen. „Davon lebt solch ein Fest“, sagt Weichert. Bis zum 31. Oktober soll das Programm stehen. Interessierte Gruppen oder Vereine können sich per Mail an info@kulturtresen.de wenden.

Malte Losert vom Verein Gehrden feiert Feste begrüßt die Lösung. „Wir sind einfach aus personellen und zeitliche Gründen aktuell nicht in der Lage, eine mehrtägige Veranstaltung zu organisieren“, sagt er. Gleichzeitig freut er sich, dass wieder ein Weihnachtsmarkt stattfinden wird. „Auch wir möchten, dass Gehrdens Innenstadt belebt wird“, sagt Losert.

GfF wird aber nicht gänzlich tatenlos sein. Der Verein plant zur Wintersommerwende am 21. Dezember, dem kürzesten Tag des Jahres, eine Feier. „Im kleinen und überschaubaren Rahmen“, sagt Losert. Die Planungen dafür seien jetzt angelaufen.

