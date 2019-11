Gehrden

Ärger in der Hausaufgabenbetreuung: Dort soll ein Betreuer einen sechsjährigen Jungen auf grobe Art und Weise daran gehindert haben, vom Pausenhof in das Schulgebäude zu gehen. Zuständig für die Betreuung ist der Verein Mehrgenerationenhaus Gehrden.

Über den Vorfall hatte sich die Mutter des Jungen im Bildungsausschuss beschwert. Ihr Sohn sei von einem Betreuer massiv festgehalten worden, berichtete sie dort. „Damit ist für mich eine Grenze erreicht“, sagte sie. Gleichzeitig sei sie etwas ratlos, wie sie weiter vorgehen solle, denn: „Ich bin auf diesen Betreuungsplatz angewiesen.“ Aus ihrer Sicht fehle dem Verein geschultes Fachpersonal.

Unterstützung bekam sie von Heinz Strassmann ( Bündnis 90/Die Grünen). Er sieht die Stadt in der Verantwortung. „Wir werben für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, sagte er. Deshalb müsse in der Hausaufgabenbetreuung pädagogisch ausgebildetes Fachpersonal eingesetzt werden. Darüber hinaus kritisierte Strassmann, dass die Stadt den Hort abgeschafft habe. Eine solche wichtige gesellschaftliche Aufgabe könne nicht einem Verein übertragen werden, sagte er.

Die Leiterin des Fachdienstes, Britta Häupl, nannte Gründe für die Abschaffung des Horts. In der Hausaufgabenbetreuung könnten mehr Kinder untergebracht werden als im Hort. Und der Bedarf sei groß. Für das betroffene Kind werde eine individuelle Lösung gesucht, kündigte sie an.

Betreuer will Jungen zurückhalten

Die Vorsitzende des Vereins Mehrgenerationenhaus, Gisela Wicke, sieht den Vorfall nicht ganz so dramatisch. Sie wisse nur, dass der Betreuer den Erstklässler habe zurückhalten wollen. Ob er ihn dabei vielleicht etwas zu heftig festgehalten habe, könne sie nicht sagen. Das Kind sei ein besonderer Fall in der Gruppe, das besonders betreut werden müsse. Gleichwohl hätten die Betreuenden eine Aufsichtspflicht für alle Jungen und Mädchen. „Da kann nicht ein Kind im Gebäude verschwinden“, sagte Wicke.

Die Stadt hatte signalisiert, dass der Sechsjährige die Gruppe wechseln könne. Laut Wicke soll er das aber gar wollen. „Er fühlt sich bei uns wohl“, sagte sie.

Doch nun ist offenbar eine Alternative in Sicht: Gemeinsam mit der zuständigen Grundschulleiterin, der Mutter des Sechsjährigen und Wicke soll eine Lösung gefunden werden. Laut Wicke sieht die so aus, dass dem Jungen, der in der Grundschule von einer Betreuerin unterstützt wird, auch in dem Hausaufgabenprojekt eine Betreuungskraft zur Seite gestellt werden soll. „Das ist absolut notwendig“, meint Wicke. Die Mutter müsse jedoch einen entsprechenden Antrag an die Regionsverwaltung stellen.

Wicke : Bisher keine Kritik

Grundsätzlich ist Wicke mit der Hausaufgabenbetreuung zufrieden. 18 Jungen und Mädchen werden zurzeit in der Mensa der Oberschule beaufsichtigt. „Die Betreuung hat sich gut eingespielt“, sagte sie. Kritik sei ihr bislang nicht zu Ohren gekommen. „Und wenn es Probleme gibt, dann sollen uns die Eltern ansprechen.“

Der Verein Mehrgenerationenhaus hat die Hausaufgabenbetreuung im September für eine Übergangszeit übernommen – solange, bis die beiden Grundschulen im Stadtgebiet auf ganztags umgestellt haben. „Wir sehen in der Hausaufgabenbetreuung eine gute Möglichkeit, Jung und Alt zusammenzubringen“, sagte Wicke. So sei geplant, dass beispielsweise jemand vom Reparaturcafé komme und den Kindern zeige, wie ein Fahrradreifen geflickt werden könne oder wie ein Toaster funktioniere. „Wir wollen die Kinder so neugierig auf Technik machen“, sagte Wicke. Außerdem werde erwogen, Senioren zum Vorlesen oder Stricken in die Gruppe einzuladen.

Von Dirk Wirausky