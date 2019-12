Ditterke

Wenn das Verkehrsunternehmen Regiobus seine Fahrpläne am 15. Dezember umstellt, dürften sich die Nachtschwärmer aus Ditterke freuen. Denn dann wird künftig am Wochenende der Nachtbus der Linie N 56 den Gehrdener Ortsteil ansteuern. Das war bislang nicht der Fall.

Dass dies passiert, ist möglicherweise in einem nicht unerheblichen Maß einer Ditterkerin zu verdanken. Sie hatte vor gut einem Jahr einen Brief an die zuständige Stelle des Verkehrsunternehmens geschrieben. „Unser Ort war nicht an den Nachtsternverkehr angeschlossen“, berichtet sie. Für die Mutter zwei heranwachsender Söhne war dies ein äußerst unbefriedigender Zustand. Wenn ihre Jungen am Wochenende in Hannover über Mitternacht hinaus unterwegs waren, wurde aus dem Heimweg gelegentlich eine Odyssee. Ihre Söhne seien entweder zu Fuß von Everloh nach Hause gegangen oder von der Endhaltestelle der Stadtbahn in Empelde mit dem Taxi gefahren. Auch ihr Mann habe die Jugendlichen schon zu später Stunde aus Empelde abgeholt. „Ich habe mir auf jeden Fall immer Sorgen gemacht, wie sie denn sicher nach Hause kommen“, sagt die Mutter.

Busse fahren im Stundentakt

Damit ist es bald vorbei. Regiobus hat Ditterke in den Fahrplan aufgenommen. Der Bus der Linie N 56 fährt stündlich von der Landeshauptstadt ins Calenberger Land. Er startet am Mühlenberger Markt und fährt dann über Benthe, Everloh, Gehrden, Ditterke, Redderse bis zum S-Bahnhof Wennigsen. Die Nachtliner von Regiobus bringen die Fahrgäste in den Nächten von Freitag auf Sonntag jeweils zwischen 1 und 4 Uhr im Stundentakt ans Ziel.

Kritik an Einstellung der Linie 350

Eine andere Entscheidung des Verkehrsunternehmens für den anstehenden Fahrplanwechsel hatte dagegen zuletzt in Gehrden zu Protesten geführt. Der Grund: Die Linie 350, die Gehrden mit dem S-Bahnhof Weetzen verbindet, wird eingestellt – aus wirtschaftlichen Gründen, wie es heißt. Berufspendler und Jugendliche aus Gehrden, die regelmäßig Bus und S-Bahn nutzen, um nach Hannover zu kommen, kritisieren die Entscheidung. Sie haben die Verantwortlichen in Hannover in einem Schreiben aufgefordert, den Entschluss zurückzunehmen.

Aus ihrer Sicht ist die Linie 350 nach Weetzen mit Anschluss an die S-Bahn für die Bewohner im Süden Gehrdens die günstigste Verbindung nach Hannover. Die geplante Variante, die Linie 350 mit der Schulbuslinie 522 zusammenzuführen, sei keine geeignete Alternative, zumal der letzte Bus von Weetzen nach Gehrden bereits um 17.15 Uhr fahre. „Das führt zu einer deutlichen Verschlechterung des Angebots für Berufspendler“, heißt es in dem Brief.

Von Dirk Wirausky