Gehrden/Lemmie

Heinrich Möller ist ein Mensch, der die Natur liebt. Nicht zuletzt deshalb ist der Landwirt aus Lemmie oft und gerne im Gehrdener Berg unterwegs, auch etwas abseits der normalen Wege. Und sein Blick ist geübt. Das verwundert wiederum nicht, schließlich ist er auch als Naturschutzbeauftragter der Region für Gehrden zuständig.

„Vielleicht müssten solche Vergehen höher bestraft werden“

Es fallen ihm nicht nur die Veränderungen in dem Gehrdener Waldstück auf, sondern auch Dinge, die dort eigentlich nicht hingehören. Müll beispielsweise. Anfang März hat er einen Rundgang mit den Grünen mit einer Müllsammelaktion verbunden. 20 Eimer Unrat kamen zusammen: von vollen Windeln über Flaschen bis hin zu Hundekotbeuteln. Verständnis hat Möller dafür nicht. „Vielleicht müssten solche Vergehen höher bestraft werden“, sagt er.

Vor einiger Zeit nun hat der Lemmier zwischen Mergelkuhle und Bismarckstraße in der Nähe eines kleinen Pfades eine Art Unterstand entdeckt. Möller glaubt, dass sich spielende Kinder oder Jugendliche dort eine Art Höhle in den Waldboden gegraben und sie mit Ästen Baumstämmen und Laub abgedeckt haben. „Das ist an sich eine großartige Idee“, sagt Möller und erinnert sich an seine eigene Kindheit. „Wir haben auch tolle Sachen im Wald gebaut“, erzählt er.

Unterschlupf wird zur Müllhalde

Doch die jungen Bauarbeiter haben nicht nur Material benutzt, das sie im Wald gefunden haben, sondern haben auch Plastik und Dosen mitgebracht. Mit zahlreichen Gelben Säcken haben sie offenbar den Untergrund abgedeckt, auch zerbrochen Plastikstühle und leere Dosen liegen in der inzwischen verlassenen Grube. „Leider ist daraus jetzt eine kleine Müllhalde geworden“, bedauert Möller. Immer wieder finde er solche Areale im Waldgebiet. Das Plastik schade nicht nur der Umwelt, sondern werde auch von den Waldtieren angeknabbert. „Und die verschlucken es“, sagt Möller.

Doch er will nicht tatenlos bleiben. „Ich bin bereit, diese Stelle aufzuräumen und den Müll zu beseitigen“, sagt er – gerne mit Helfern. „Vielleicht kommen ja sogar die Verursacher“, meint der 67-Jährige, der 2014 die goldene Ehrennadel der Stadt Gehrden erhalten hat. Schließlich wolle er niemand bestrafen, sondern das Waldstück aufräumen.

Wer also Lust und Zeit hat, kann sich bei Heinrich Möller melden. Entweder unter Telefon (0 51 09) 33 61 oder per E-Mail an h.moeller.lemmie@gmail.com.

Von Dirk Wirausky