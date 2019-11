Lenthe

Der Bau eines neuen Feuerwehrhauses in Lenthe wird um ein Jahr verschoben. Das hat die Stadtverwaltung im Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport auf Nachfrage des stellvertretenden Lenther Ortsbrandmeisters Christian Herder mitgeteilt.

Aktuell hat der Neubau eines Feuerwehrhauses für die Ortswehr Lemmie Vorrang. Erst kürzlich ist das neue Gebäude für die Freiwillige Feuerwehr Leveste fertig geworden.

Auch in Lenthe besteht Handlungsbedarf – wegen sicherheitstechnischer Mängel und erheblichem Platzmangel. Im August 2017 hatte die Lenther Ortswehr einen entsprechenden Antrag an die Stadt Gehrden geschickt. Bereits 1997 habe die Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen die Fahrzeughalle in Lenthe aus sicherheitstechnischen Gründen als nicht zulässig beanstandet, hieß es dort. Einer vorläufigen Dienstanweisung zufolge dürfen alle, die in den Löschfahrzeugen mitfahren, diese seither nur außerhalb der Halle besteigen oder verlassen. Bemängelt wurde zudem, dass eine Geschlechtertrennung im Umkleidebereich fehlt und die Zahl der Parkplätze im Alarmfall für die Autos der Einsatzkräfte nicht ausreicht.

Dass der Neubau kommt, ist unumstritten. Er taucht allerdings erst in der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 auf. 1,5 Millionen Euro sind für das Gebäude veranschlagt worden.

Lesen Sie auch

Von Dirk Wirausky