Gut fünf Hektar groß ist die Brachfläche auf dem ehemaligen Vorwerk-Gelände, auf der ein neues Wohngebiet entstehen soll. Zuletzt ist dort allerdings wenig passiert – auch weil die Corona-Pandemie die Planungen verzögert hat. Ein aktueller Diskussionspunkt ist das Verkehrskonzept für das Quartier.

Fest steht: Das Gebiet soll über die Levester Straße erschlossen werden. Mit diesem Beschluss folgte die Politik einem Vorschlag des Planungsbüros PGT Umwelt und Verkehr. Von der Levester Straße aus soll die künftige Hauptstraße in Nord-Süd-Richtung durch das Gebiet verlaufen. Die Zufahrt soll nur wenige Meter westlich der vorhandenen Fußgängerampel liegen. Wegen der nötigen Linksabbiegespur ist eine stellenweise Verbreiterung der Fahrbahn bis zur Friedhofmauer geplant. Der derzeitige Trampelpfad entfällt. Fußgänger werden künftig einen neuen Gehweg auf der Südseite nutzen. Insgesamt sind vier Anschlusspunkte in das Neubaugebiet vorgesehen: Neben der Levester Straße zählt auch die Bahnhofsstraße, die Straße Am Spehrteich sowie die Vorwerkstraße dazu. Der Verkehr soll aber auf die Levester Straße konzentriert werden.

Grüne wollen Rücksichtnahme

Nun wünschen sich die Grünen, dass der gesamte Wohnbereich darüber hinaus verkehrsberuhigt angelegt wird. „Gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz aller Verkehrsteilnehmer sollen in diesem Neubaugebiet im Vordergrund stehen“, sagt der Vorsitzende der grünen Ratsfraktion, Heinz Strassmann. Ein entsprechender Antrag wurde nun eingereicht. Die Einrichtung von verkehrsberuhigten Bereichen soll demnach die Lebensqualität in dem Wohnquartier verbessern. „Im Vordergrund steht dabei die Schaffung von wohnungsnahen Bewegungs- und Spielmöglichkeiten für Kinder im öffentlichen Straßenraum“, heißt es in dem Antrag. Zugleich könnten verkehrsberuhigte Bereiche aber auch Aufenthaltsangebote für alle Altersgruppen bieten.

Aktuell deutet wenig darauf hin, dass auf dem ehemaligen Vorwerk-Gelände ein modernes Wohnquartier entsteht. Coronabedingt sind die Planungen ins Stocken geraten. Quelle: Dirk Wirausky

154 Wohnungen sind geplant

Auf dem Gelände der früheren Teppichfabrik an der Vorwerkstraße soll ein Wohnpark mit Reihenhäusern unterschiedlicher Größe sowie drei mehrgeschossigen Mietshäusern entstehen. Die Gesellschaft Deutsche Reihenhaus AG hat die Industriebrache von der Firma Hildebrand Holztechnik im April 2018 als Investor gekauft. Die jetzt 154 geplanten Wohneinheiten auf dem Grundstück sollen zwischen 85 und 145 Quadratmeter groß sein – darunter auch 40 bis 50 sozial geförderte Wohnungen. Zudem ist eine Kindertagesstätte für etwa 100 Jungen und Mädchen geplant.

„Es ist für uns das drittgrößte Projekt in der Unternehmensgeschichte“, sagt Sprecher Achim Behn. Wegen der Corona-Pandemie sei es zuletzt etwas ins Stocken geraten. Dennoch solle der Wohnpark so schnell wie möglich realisiert werden, erklärt Behn. Bislang gilt das Ziel, das Bauvorhaben bis 2024 abzuschließen. Allerdings rechnet Behn aktuell damit, dass erst Anfang 2022 mit den notwendigen baulichen Vorarbeiten begonnen werden kann.

B-Plan-Verfahren hat noch nicht begonnen

Aktuell werde die Erschließungsplanung überarbeitet, erläutert der Unternehmenssprecher. Anschließend solle das Konzept mit der Stadt noch einmal abgestimmt werden. Dann könne in das B-Plan-Verfahren eingestiegen werden. Wie lange dieses dauert, ist unklar. „Es wird mit Sicherheit noch drei Beratungsphasen geben, bis es einen Satzungsbeschluss gibt“, meint Nicole Leubert von der Stadt Gehrden.

Von Dirk Wirausky