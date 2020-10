Gehrden

Das künftige Neubaugebiet auf dem ehemaligen Vorwerk-Gelände in Gehrden wird verkehrsberuhigt geplant. Darauf haben sich die Ratsmitglieder verständigt.

Demnach soll auf dem Areal im Westen der Kernstadt eine sogenannte Spielstraße eingerichtet werden. Der Anstoß dazu kam von der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. „Gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz aller Verkehrsteilnehmer sollen in diesem Neubaugebiet im Vordergrund stehen“, sagte der Vorsitzende der grünen Ratsfraktion, Heinz Strassmann.

Autos und Fußgänger gleichberechtigt

Neben der in Gehrden umgesetzten Ausweisung von Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet stelle die Einrichtung von verkehrsberuhigten Bereichen eine wichtige Möglichkeit dar, die Qualität in den Wohnquartieren weiter zu verbessern, meinen die Grünen. Im Vordergrund stehe dabei, dass „wohnungsnahe Bewegungs- und Spielmöglichkeiten für Kinder im öffentlichen Straßenraum geschaffen werden“.

Deshalb solle bei der Planung des Neubaugebiets auf dem Vorwerk-Gelände der Straßenraum ohne die sonst übliche Trennung zwischen Gehweg und Fahrbahn ausgebaut werden. Dieser niveaugleiche Ausbau solle die gleichberechtigte Nutzung durch Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer verdeutlichen.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker begrüßte die Idee, merkte aber an: „Es wird nicht leicht, sie umzusetzen.“ In einer Spielstraße gelte Tempo sieben km/h. Das werde zum einen nicht jedem gefallen, und zum anderen müsse kontrolliert werden, ob die Geschwindigkeit auch eingehalten werde. Immerhin: „Es ist ein erster Versuch, der künftig vielleicht auch in anderen Baugebieten verwirklicht werden kann“, sagte Spieker. Auch Henning Harter ( SPD) stimmte für den Antrag. „Er ist überzeugend und zukunftsfähig“, sagte er. Zudem erhöhe Schritttempo die Sicherheit in dem Baugebiet.

Wohnpark statt Teppichfabrik

Auf dem etwa fünf Hektar großen Gelände der früheren Teppichfabrik an der Vorwerkstraße soll in den nächsten Jahren ein Wohnpark mit Reihenhäusern unterschiedlicher Größe sowie drei mehrgeschossigen Mietshäusern entstehen. Die Gesellschaft Deutsche Reihenhaus AG hat die Industriebrache von der Firma Hildebrand Holztechnik im April 2018 als Investor gekauft. Die geplanten 154 Wohneinheiten auf dem Grundstück sollen zwischen 85 und 145 Quadratmeter groß sein – darunter auch 40 bis 50 sozial geförderte Wohnungen. Zudem ist eine Kindertagesstätte für etwa 100 Jungen und Mädchen geplant.

Bereits entschieden ist, dass das Gebiet über die Levester Straße erschlossen werden soll. Von dort aus soll die künftige Hauptstraße in Nord-Süd-Richtung durch das Gebiet verlaufen. Die Zufahrt soll nur wenige Meter westlich der vorhandenen Fußgängerampel liegen. Wegen der nötigen Linksabbiegespur ist eine stellenweise Verbreiterung der Fahrbahn bis zur Friedhofmauer geplant. Der derzeitige Trampelpfad entfällt. Fußgänger werden künftig einen neuen Gehweg auf der Südseite nutzen.

Insgesamt sind vier Anschlusspunkte in das Neubaugebiet vorgesehen: Neben der Levester Straße zählen die Bahnhofsstraße, die Straße Am Spehrteich sowie die Vorwerkstraße dazu.

Von Dirk Wirausky