Carsten Huge, Leiter der Oberschule Gehrden, dürfte am Dienstagabend äußerst zufrieden die Sitzung des Bildungsausschusses verlassen haben. Bei einer Gegenstimme hat der Bildungsausschuss beschlossen, dass die Oberschule eine neue Mensa bekommt. Die Kosten dafür liegen bei mehr als 10 Millionen Euro.

Was Huge besonders gefreut hat: In den Planungen sind die Ideen und Vorstellungen der Verantwortlichen der Oberschule berücksichtigt worden. So wird für die Schülerinnen und Schüler beispielsweise ein Kioskbereich eingerichtet. Im Obergeschoss des Gebäudes ist darüber hinaus eine Fläche für eine Hausmeisterwohnung vorgesehen. Bei allen Varianten kamen die Planer zu dem Schluss, dass das noch vorhandene Gebäude mit der Hausmeisterwohnung auf dem Gelände abgerissen werden muss. Es wird aber als notwendig angesehen, dass auf dem Schulgelände ein Hausmeister auch außerhalb der Dienstzeiten anzutreffen ist.

Schülerfirma betreibt Mensa mit

Ein besonderes Augenmerk liegt auf einer sogenannten Frischküche, in der die Speisen zubereitet und nicht nur aufgewärmt werden. Das war ein großer Wunsch der Schulleitung. Und dieser Wunsch ist auch ein Grund, warum die Mensa deutlich teurer wird als ursprünglich angenommen. Auf 6,6 Millionen Euro war der Komplex geschätzt worden, jetzt sind es 10,6 Millionen Euro. Eine Frischküche hat einen großen Platzbedarf, denn es gehören auch zusätzliche Kühl- und Lagerräume dazu.

Zentrales Element ist die Betriebsform der Mensa – diese ist als Teil des pädagogischen Konzeptes der Oberschule als Ausbildungsküche konzipiert: Eine Schülerfirma ist Co-Betreiber der Mensa. Unter Anleitung der Betreiberfirma und Pädagogen erhalten die Schüler in dem berufsvorbereitenden Projekt Einblicke in alle Wirtschafts- und Tätigkeitsfelder des Mensabetriebs und damit praktische Berufserfahrung.

Die Zeit drängt

Die CDU geht mit den Plänen mit. Aus Sicht von Henner Bechtold runde die geplante Mensa den Schulstandort an der Lange Feldstraße ab. „Wir werden uns dem Mensakonzept anschließen“, sagte Peter Lübcke. Und er forderte auch, möglichst schnell mit der Ausschreibung zu beginnen. Aus gutem Grund: In unmittelbarer Nachbarschaft wird ab dem Frühjahr eine neue Grundschule mit einem Ganztagsangebot gebaut. Und die Jungen und Mädchen sollen wie die Oberschüler ebenfalls in der neuen Mensa essen. Die Zeit drängt, weil das Schulgebäude 2023 fertig sein soll.

Ein Blick in die Zukunft: So könnte die neue Mensa an der Oberschule aussehen. Quelle: Architekten Schäfer Krause Schulz

Auch die SPD wird trotz der hohen Kosten den Neubau nicht blockieren. Im Gegenteil. „Die Mensa muss gebaut werden“, betonte Michael Passior. Sie sei ein weiterer Baustein für einen zukunftsweisenden Bildungsstandort. Dass eine Frischküche eingerichtet werden soll, begrüßt Passior ebenfalls. Zumal so das Betriebskonzept einer Schülerfirma umgesetzt werden könne.

Die Küche, die pro Tag zwischen 900 und 1100 Essen zubereiten wird, soll eines Tages die Schüler der Oberschule und Grundschule Am Langen Feld direkt verpflegen; die Jungen und Mädchen der Grundschule Am Castrum und einiger Kitas werden mit Mahlzeiten aus der Frischküche beliefert. In der Mensa selbst ist Platz für 300 Kinder und Jugendliche in zwei Räumen. Aus Sicht von Huge seien deshalb flexible Mittagspausen nötig. Ein Blick auf die Schülerzahlen an dem Standort geben ihm recht: etwa 1000 Oberschüler und Grundschüler werden im direkten Einzugsbereich der Mensa unterrichtet.

Eine Besonderheit der Mensa: Sie soll auch als Aula-Ersatz für Schulveranstaltungen der Oberschule und der neuen Grundschule genutzt werden. Daher ist ein Bühnenbereich integriert worden. Ebenfalls ein Wunsch der Oberschule.

Kritik an fehlender Unterstützung

Kritik an dem Millionenprojekt kam nur aus den Reihen der AfD. Lars Heiner bezeichnet den Neubau als viel zu teuer. „Das ist eine immense Summe“, bemängelte er. Er forderte, dass eine Mensa für die ursprünglich anvisierten 6,6 Millionen Euro gebaut werde. Heiner blieb mit seiner Meinung allerdings allein, auch wenn Thomas Wahner (Bündnis 90/Die Grünen) von einem Dilemma sprach. „Wir haben kein Geld, müssen aber eine Mensa bauen“, sagte er. Verantwortlich dafür sei allerdings das Land, das ab 2025 auch eine Ganztagsbetreuung für Grundschüler garantiere. „Wir müssen dieses Gesetz aus eigenen Mitteln umsetzen“, sagte Wahner. Es sei ärgerlich, dass das Land die Schulträger nicht finanziell unterstütze. Andererseits habe die Stadt auch die Verpflichtung, eine moderne Schullandschaft zu schaffen.

Gänzlich unumstritten ist der Neubau im Übrigen auch bei der CDU nicht. Es habe innerhalb der Fraktionen auch Bedenken gegeben, weil die Kosten zu hoch seien, gab Lübcke zu. Doch für ihn steht fest: „Es müssen die pädagogischen Gesichtspunkte im Vordergrund stehen.“ Die endgültige Entscheidung zum Mensa-Neubau fällt am 21. Januar in der Sitzung des Rates.

