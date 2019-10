Leveste

Selbst ist der Levester: In den vergangenen Wochen sind an verschiedenen Stellen in dem Gehrdener Ortsteil Verschönerungs- und Reparaturarbeiten vorgenommen worden – und dies mit ehrenamtlicher Unterstützung.

Vor circa 15 Jahren entstand im Ortsrat die Idee, ein Ortseingangsschild in Leveste am Mühlenteich in Richtung Langreder aufzustellen. Der Ortsrat finanzierte damals das Ortseingangsschild, und viele Levester Einwohner haben tatkräftig bei der Realisierung der Idee mitgeholfen. Inzwischen ist das Schild in die Jahre gekommen, und es war ein neuer Anstrich nötig. Mit fachlicher Kenntnis hat sich Michael Bürger bereit erklärt, dass Ortseingangsschild neu zu streichen. Die Hinweistafeln wurden vom Ortsrat gereinigt, dass Schild erstrahlt im neuen Glanz.

Neue Hängebrücke am dem Spielplatz

Auf dem Spielplatz Koppelweg war ein altes Spielgerät die Hängebrücke verrottet. Die Stadt hat in der Zwischenzeit zur Freude der spielenden Kinder eine neue Hängebrücke angebracht. Auch ein Wunsch der Mütter und Väter, einen Sonnenschutz über die Sandkiste auf dem Spielplatz anzubringen, wurde realisiert.

Etwas Geduld und Ausdauer müssen die Kinder vom Spielplatz Am Winkel aufbringen. Dort soll ein neues Kombispielgerät aufgestellt werden. „Doch es gibt leider Lieferschwierigkeiten bei der Firma, wo das Spielgerät bestellt wurde“, sagt Ortsbürgermeister Michael Passior. Er hoffe aber, dass dieses Spielgerät dieses Jahr noch aufgebaut werden könne.

Große Hilfe: Ortsbürgermeister Michael Passior führt die neue Dorfhelferinn Katja Grapp in ihren Aufgabenbereich ein. Quelle: Archiv

Die Entscheidung des Ortsrates, Ortshelfer zu engagieren, hat sich laut Passior bewährt. Die Aufgaben der beiden Helferinnen bestehen unter anderem aus Pflegearbeiten auf dem Friedhof, am Ehrenmal, an diversen Baumumrandungen und bei den Beeten vor den Kitas. „Der persönliche Kontakt zu den Dorfhelferinnen und Einwohnern ist gut, die Arbeit der beiden Helferinnen wird allerorts gelobt“, meint Passior.

Von Dirk Wirausky