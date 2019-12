Gehrden

„Früher war mehr los auf dem Wochenmarkt.“ Für den Marktbeschicker, der seit Jahren jeden Donnerstag in die Gehrdener Innenstadt kommt, um Obst und Gemüse zu verkaufen, gibt es dafür auch einen eindeutigen Grund. „Es fehlen Parkplätze in Innenstadtnähe“, meint er.

Das kann sich in absehbarer Zeit ändern. Denn die Mehrheit im Gehrdener Rat hat dafür appelliert, ein Parkhaus an der Hornstraße zu bauen. In den Haushaltsreden haben SPD und CDU dies noch einmal betont.

CDU und SPD : Mehr Parkplätze für Auswärtige

Insbesondere für die Bürger aus Lemmie, Redderse, Ditterke, Leveste, Everloh, Northen und Lenthe, die in Gehrdens Innenstadt einkaufen wollen, müsse mehr Parkraum geschaffen werden, betonte der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker. „Deshalb stellen wir nun mehr Mittel für die Schaffung von mehr Parkraum zur Verfügung“, meint er mit dem Blick auf den soeben verabschiedeten Haushalt. Bereits Mitte des Jahres hat die Union in einem Positionspapier darauf hingewiesen, dass sie sich für die Errichtung eines inhabergeführten Parkhauses oder Parkdecks an der Hornstraße einsetze; in einem zweiten Schritt solle eine Anwohnerparkregelungen im innerstädtischen Bereich geprüft werden.

Die SPD forderte ebenfalls den Bau eines Parkdecks. „Ein Zukunftsprojekt ist die Schaffung von weiterem Parkraum im Innenstadtbereich“, bekräftigt der SPD-Fraktionsvorsitzende Henning Harter jüngst in der Ratssitzung.

Auch Bürgermeister Cord Mittendorf befürwortet das Projekt. „Die Einzelhändler wünschen sich mehr Parkplätze“, erklärte er vor einigen Monaten. Gerade an den Markttagen herrsche ein akuter Parkplatzmangel. Mittendorf ist überzeugt: Mehr Parkraum stärke den Standort und erhöhe die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt.

Grüne lehnen Vorhaben ab

Bündnis 90/Die Grünen lehnt den Bau eines Parkhauses dagegen ab. „Für uns ist es unverantwortlich, solch eine Planung mit der Bereitstellung von knappen Steuermitteln vorzunehmen, bevor nicht ein Verkehrskonzept auf dem Tisch liegt“, sagt Gisela Wicke in ihrer Haushaltsrede. Und weil das Parken in einem Parkhaus kostenpflichtig sei, werde es wahrscheinlich deswegen wenig in Anspruch genommen, wie die Parkplatzsituation am Krankenhaus zeige, glaubt die Grüne.

Die Idee ist nicht neu. Bereits 1991 und 2001 hatte es Planungsaufträge an die Verwaltung gegeben. Vor drei Jahren hatte die SPD-Fraktion die Verwaltung aufgefordert, zu prüfen, ob der Bau eines Parkdecks auf der städtischen Fläche an der Hornstraße möglich sei.

Offen ist allerdings noch, nach welchem Geschäftsmodell das Parkhaus betrieben werden soll. Zuletzt wurde die Variante eines inhabergeführten Parkhauses favorisiert. Die Kosten für den Bau werden mit etwa 2,6 Millionen Euro beziffert. In dem kürzlich verabschiedeten Doppelhaushalt 2020/21 ist die Summe berücksichtigt worden.

