Gehrden

Thomas Spieker ( CDU) wird langsam ungeduldig. Bereits vor der Sommerpause hatte der Rat beschlossen, die Fußgängerzone für den Radverkehr freizugeben. Doch diesen Beschluss hat die Verwaltung bislang nicht umgesetzt. „Warum ist das noch nicht geschehen?“, fragte der CDU-Fraktionsvorsitzende.

Aus Sicht von Bürgermeister Cord Mittendorf hat das einen guten Grund. „Wir wollen erst die Innenstadtsanierung beenden“, sagte er in der Sitzung des Rates. Wegen der Sanierung werde der Marktplatz im Frühjahr nächsten Jahres zur Großbaustelle. „Dort kann dann aus Sicherheitsgründen kein Radverkehr durchgeführt werden“, ergänzte Mittendorf. Anschließend solle die Innenstadt für den Radverkehr geöffnet werden. Zustimmung kommt aus dem SPD-Lager. „Wir können den Beschluss erst umsetzen, wenn die baulichen Arbeiten abgeschlossen sind“, sagte Fraktionsvorsitzender Henning Harter.

Bessere Bedingungen für Radfahrer

Hintergrund der Diskussion ist ein Papier der CDU, die Fahrradinfrastruktur in Gehrden zu verbessern, um dadurch auch die angespannte Parkplatzsituation in der Innenstadt zu entlasten. Unter anderem soll die Fußgängerzone für Radfahrer und für kleinere Fortbewegungsmittel außerhalb der Marktzeiten geöffnet werden. Darüber hinaus sollen mehr Fahrradstellplätze in der Innenstadt und an Bushaltestellen eingerichtet werden.

Auch die Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen will, dass die Radfahrer den Abschnitt zwischen Neue Straße und Alte Straße nutzen können – und zwar möglichst bald. Für Heinz Strassmann ist die Argumentation von Bürgermeister Mittendorf nicht plausibel. „Die Fußgängerzone kann auch unabhängig von den geplanten Arbeiten am Marktplatz für Radler freigegeben werden“, sagte er.

Die Bürgerinitiative „Wir in Gehrden“ hat in einem Positionspapier vor einem halben Jahr gefordert, einen Paradigmenwechsel zu vollziehen: „Weniger Auto, dafür mehr Rad, Fuß und ÖPNV“. Dazu zähle auch, die Radfahrer in der Fußgängerzone zu dulden und mehr Fahrradbügel aufzustellen.

Bisher dürfen Fahrradfahrer nur zwischen 19 und 8 Uhr durch die Fußgängerzone radeln. Tagsüber müssen sie in diesem Bereich ihr Rad schieben oder ihn umfahren.

Von Dirk Wirausky