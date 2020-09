Northen

Eigentlich hatte der Northener Ortsrat gehofft, dass die Bauarbeiten am nördlichen Ortsausgang nicht eine Vollsperrung zur Folge haben. Ursprünglich hatte die Region signalisiert, den Autoverkehr per Ampelschaltung an der Baustelle vorbeizuleiten. Daraus wird nichts.

Voraussichtlich am Mittwoch, 23. September, gehen die Arbeiten an der K 230 in Northen weiter. Für den neuen und sechsten Bauabschnitt wird dafür eine Vollsperrung am nördlichen Ortsausgang eingerichtet. Das Passieren des Baufelds sei weder mit dem Kraftfahrzeug noch per Fahrrad oder zu Fuß möglich, teilt die Region mit.

Für motorisierte Verkehrsteilnehmer ist eine Umleitungsstrecke über Northen, Döteberg, Harenberg und Lenthe ausgeschildert. Auch die Busse der Regiobus werden umgeleitet. Nähere Informationen können den Aushängen an den Bushaltestellen und der Internetseite der Regiobus entnommen werden. Die Sperrung wird voraussichtlich zwei Wochen andauern. In dieser Zeit wird auf jeder Fahrbahnseite der Kreisstraße eine Fahrbahneinengung gebaut, die als Querungshilfe für Radfahrende dienen.

Die Arbeiten am nördlichen Ortsausgang von Everloh sowie am südlichen Ortsausgang von Northen sind dann beendet und die Durchfahrt für den Auto-, Rad- und Fußverkehr ab dem 24. September wieder möglich. Während der etwa sechswöchigen Bauphase des ersten Bauabschnitts wurde der Verkehr aus Northen in Richtung Gehrden umgeleitet – und zwar über die Große Straße und die Kirchwehrener Straße nach Ditterke.

Von Dirk Wirausky