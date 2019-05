Gehrden

Der Posaunenchor Gehrden feiert in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag. Aus Anlass des Jubiläums haben die Bläserinnen und Bläser zu einer „Stunde der offenen Tür“ in das Gemeindezentrum eingeladen. Kinder ab der dritten Klasse hatten die Möglichkeit, die Instrumente des Posaunenchores – Trompete, Horn, Posaune, Tuba – zu hören und selbst auszuprobieren.

Zur Begrüßung spielt der Posaunenchor „Das Zwergenquartett“. Quelle: Heidi Rabenhorst

Mitglieder des Posaunenchores begrüßten die Gäste mit dem Stück „Das Zwergenquartett“. Die interessierten Kind sind nicht alleine gekommen, sondern haben ihre Mütter und Väter mitgebracht. Das sei wichtig, weil sich im Grunde ein Posaunenchor an sich schon als Familie versteht, meinte Kantor Christian Windhorst. „Der Posaunenchor ist nämlich die Gruppe der Gemeinde, in der alle Altersstufen gemeinsam vertreten sind. Die jüngste in der Ausbildung ist neun Jahre alt die die ältesten sind über 80“, sagte Windhorst, der den Posaunenchor leitet.

Übungsstunde kommt bei den Kindern gut an

Windhorsts Idee der offenen Stunde kam bei den Gästen gut an. Die Bläser des Posaunenchores zeigten den jungen Gästen die Instrumente. Die Jugendlichen haben die Posaunen zusammengebaut, Danilo (12) und Julius (10) haben die Trompete erklärt. Herbert Seidel hat mit seinen 83 Jahren mit Liam erste Tenorhorn-Töne geübt. Für Liam wer es nicht die erste Begegnung mit den Instrumenten. Der Neunjährige hatte im ersten Schulhalbjahr an Windhorsts Bläser-AG teilgenommen und damit schon etwas „Vorbildung“. Er mag das Tenorhorn, weil es einen so schön runden Ton habe. Pia entlockte der Trompete die ersten Töne und freute sich mächtig darüber. „Das ist einfach ein tolles Instrument“, sagte die Achtjährige.

Danilo (12, rechts) zeigt Levi (9) wie eine Posaune funktioniert. Quelle: Heidi Rabenhorst

„Eine schöne, nette Stunde war das. Wir wollen unser 125. Jubiläum ja nicht mit großen Aktionen wie vor fünf Jahren das 120. feiern, sondern mit verschiedenen kleinen Aktivitäten – am besten solchen wie hier, die Arbeit an unserer Zukunft sind“, zog Windhorst ein positives Fazit.

Er freut sich darüber, dass sich alle Kinder dafür interessieren, in der Jungbläsergruppe Trompete und Tenorhorn zu lernen. Und so steht Windhorsts Wunsch, ab Mitte Mai wieder eine Anfängergruppe ins Leben zu rufen, nichts im Wege. Kinder, aber auch Jugendliche oder Erwachsene können dann im Gruppenunterricht ein Blechblasinstrument erlernen. Im Posaunenchor Gehrden spielen derzeit etwa 16 ehrenamtliche Laien zwischen neun und 83 Jahren.

Von Heidi Rabenhorst