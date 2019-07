Redderse

16 Mitglieder der Ortsfeuerwehr Redderse haben am Steelman 2019 auf der Pferderennbahn Neue Bult in Hannover teilgenommen. Während sechs Mitglieder als Ordner an der Strecke und an den Hindernissen für einen reibungslosen Ablauf sorgten, hatten sich zehn Redderser Feuerwehrmänner für die zwölf Kilometer lange Laufstrecke angemeldet.