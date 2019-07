Gehrden

Ein Parkhaus an der Hornstraße: Das zumindest wünscht sich die CDU und bekommt für den Vorschlag große Unterstützung aus den Reihen der Parteien; auch Bürgermeister Cord Mittendorf begrüßt die Anregung.

Es ist ein ganzer Katalog an Maßnahmen, die die CDU vorgestellt hat, um die Verkehrssituation im Gehrdener Stadtgebiet zu verbessern. Ein wesentlicher Punkt ist die Errichtung eines inhabergeführten Parkhauses auf dem derzeitigen Parkplatz an der Hornstraße. In einem zweiten Schritt soll nach Fertigstellung des Parkhauses eine Anwohnerparkregelungen im innerstädtischen Bereich geprüft werden.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker will keine Zeit verlieren. „Wir wollen das nicht auf den Sankt Nimmerleinstag verschieben“, sagte er in der Ratssitzung. Für ihn steht fest: Mehr Parkraum in Innenstadtnähe sei nötig. „Es ist naiv zu glauben, dass sich in Zukunft alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad abspielt“, sagte er. Menschen werden mit dem Auto in die Stadt kommen. „Deshalb muss dringend mehr Parkraum geschaffen werden“, forderte Spieker.

Hilmar Rump ( FDP) pflichtete Spieker bei. „Damit wird ein Punkt aufgegriffen, über den schon lange diskutiert wird“, sagte er. Auch Rump ist der Ansicht, dass Parkraum im Stadtzentrum gebraucht werde. Das sieht Michael Passior ( SPD) ebenso. „Es ist der Wunsch der Bürger, dass ein Parkdeck gebaut wird“, sagt er. Ein Befürworter des Plans ist auch Bürgermeister Cord Mittendorf. „Die Einzelhändler wünschen sich mehr Parkplätze“, erklärte er. Gerade an den Markttagen herrsche ein akuter Parkplatzmangel. Mittendorf ist davon überzeugt: Mehr Parkraum stärkt den Standort und erhöht die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt.

Volle Innenstadt: Zum Wochenmarkt kommen viele Bürger in die City, auch von außerhalb mit dem Auto. Für sie fehlen Parkplätze. Quelle: Dirk Wirausky

Den Bündnisgrünen geht das aber alles zu schnell. Sie fordern erst ein Gesamtkonzept und danach sollen die verschiedenen Projekte geprüft werden. „Uns geht es um Sorgfalt anstatt Schnelligkeit“, sagte Heinz Strassmann. Schnellschüsse lehnen die Grünen ab. Die Forderung der CDU, an der Hornstraße ein Parkdeck zu bauen, bezeichnete Strassmann als populistisch. „Aus unserer Sicht gibt es keinen Parkdruck“, meinte er. Vielmehr müsse der vorhandene Parkraum besser genutzt werden.

Neu ist die Forderung nach dem Bau eines Parkhauses nicht. Vor drei Jahren hatte die SPD bereits einen entsprechenden Prüfantrag gestellt. Und laut Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg war die Idee 1991 schon soweit gediehen, dass sie bauantragsreif gewesen sei.

Fahrradverkehr verbessern

Unabhängig davon hat die CDU in ihrem Papier weitere Vorschläge aufgelistet. Ein weiterer Weg die Parksituation zu entschärfen sei es, die Fahrradinfrastruktur zu verbessern. „Dies ist durch kleinere kostengünstige Eingriffe getan“, meinte Spieker. Demnach soll die Fußgängerzone für Radfahrer und für kleinere Fortbewegungsmittel außerhalb der Marktzeiten geöffnet, mehr Fahrradstellplätze in der Innenstadt und an Bushaltestellen installiert, sowie der Fahrradschutzstreifen am Stadtweg bis zum Kreisel an der K231 verlängert werden.

Darüber hinaus möchten die Christdemokraten, dass die Buslinie 500 bis Weetzen verlängert wird. Außerdem soll in den nächsten Monaten ein Verkehrskonzept erarbeitet werden, das für eine bessere Anbindung der neuen Baugebiete im Osten der Kernstadt sorgt.

Auch das Verlegen von Leitungen zur Datenübertragung müsse auf den Prüfstand. „Die Industrie von heute und das Wohnen von morgen benötigten größere Bandbreiten“, sagte Spieker.

Von Dirk Wirausky