Gehrden

Vor zwei Jahren folgte Dieter Rudolph dem scheidenden Andreas Pöhlmann als Pastor der Margarethengemeinde. Nun wird Rudolph Gehrden wieder verlassen. Er wechselt zum 1. Oktober aus persönlichen Gründen die Stelle und übernimmt eine neue Aufgabe im Kirchenkreis Gifhorn. „Damit geht eine kurze, aber intensive Zeit mit der Gemeinde zu Ende“, sagte Pastor Wichard von Heyden, der auch Vorsitzender des Kirchenvorstandes ist. Die Kirchengemeinde bemühe sich, die Stelle baldmöglichst wieder auszuschreiben und zu besetzen.

Anfangs auch in Leveste

Rudolphs Aufgabenbereich war anfangs zweigeteilt. Dieser lag zu 75 Prozent in Gehrden und, als Auftrag zur sogenannten Mitversehung, zu 25 Prozent in Leveste. Die Stelle in Leveste gab er jedoch zu Jahresbeginn auf – aus gesundheitlichen Gründen.

Seit 1992 ist Rudolph Pastor in der Landeskirche tätig. Erfahrung sammelte der Niedersachse in mehreren Gemeindepfarrämtern, darunter in Northeim und Hannover. Darüber hinaus übte der das Amt des Hochschulpastors in Osnabrück aus und arbeitete als Anstaltspastor in der Rotenburger Behindertenhilfe. Vor seiner Zeit in Gehrden füllte er vakante Stellen in Isernhagen und Burgwedel aus.

Von Dirk Wirausky