Viele der geflüchteten Menschen in Gehrden sind inzwischen angekommen, erlernen die deutsche Sprache oder haben erste Schritte in Richtung Arbeitsmarkt unternommen. Jetzt gilt es, sie weiterhin bei der sozialen und arbeitsmarktlichen Integration zu unterstützen, Beschäftigungsverhältnisse zu verstetigen und beratend bei den immer wieder neuen Fragen, die das Leben in Deutschland aufwirft, zur Seite zu stehen. Dazu gehören beispielsweise Berufswegeplanungen und Bewerbungscoaching, Arbeits- und Ausbildungsakquise, Begleitung von Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen, sowie die Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen und bei der Kommunikation mit dem Jobcenter. Auch der Suche und dem Erhalt von bedarfsgerechtem Wohnraum kommt eine besondere Bedeutung zu.

Die offene Sprechstunde der CJS findet jeden Mittwoch von 9 bis 12 Uhr im freiraum, Dammstraße 19, statt. Ansprechpartnerin ist die Sozialpädagogin Kerstin Krause. Darüber hinaus können am Standort der CJS in Hannover, Ritterstrasse 2-3, weitere Beratungstermine oder Begleitungen unter Telefon (05 11) 3 58 27 23 oder per Mail an krause@cjs-hannover.de vereinbart werden. Das vom Jobcenter und der Region Hannover geförderte Projekt „Next level“ läuft noch bis Ende des Jahres. dw