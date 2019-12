Gehrden

Eine Bürgerin wurde ganz deutlich. „Mit dieser Satzung werden Familien in den Ruin getrieben“, sagte sie am Mittwochabend in der Sitzung des Rates. Niemand könne von heute auf morgen 10.000 Euro aufbringen. Sie war bei Weitem nicht die einzige, die die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) als unsozial und ungerecht kritisierte.

Seit mehreren Wochen wird über die sogenannte Strabs diskutiert. Den Stein ins Rollen brachten Anlieger der Hindenburgallee. Deren Straße wird zurzeit erneuert – und die Anwohner werden anteilig zur Kasse gebeten. Die Betroffenen sammelten fast 600 Unterschriften und überreichten sie Bürgermeister Cord Mittendorf– mit dem Wunsch, die Satzung außer Kraft zu setzen.

Diese „Anregung“, wie es der Erste Stadtrat André Erpenbach nannte, hat die Verwaltung aufgenommen und dem Rat zur Kenntnis gegeben. „Es liegt nun an Ihnen, was Sie damit machen“, sagte Erpenbach zu den Politikern. Allerdings wies er darauf hin, dass eine Abschaffung der Strabs die Kommunalaufsicht der Region Hannover auf den Plan rufen werde. Angesichts des defizitären Haushalts werde diese es nicht hinnehmen, dass die Stadt die Satzung, die seit den Neunzigerjahren gilt, nicht mehr anwende, meint Erpenbach.

Bürger fordern Abschaffung

Zuvor hatten Bürger in der Ratssitzung vehement gefordert, die Satzung zu streichen. „Das ist ein ungerechtes System“, meinte einer der Besucher. Aus seiner Sicht müssten alle Bürger einen Beitrag leisten, weil die Straßen im Stadtgebiet nicht nur von Anwohnern genutzt würden. Dem stimmte eine Besucherin der Ratssitzung zu. „In Gehrden ist inzwischen jede Straße viel befahren“, erklärte sie.

Die Politiker tun sich schwer mit einer Meinung. Zunächst soll deshalb eine Arbeitsgruppe einberufen werden, von der bis zum Sommer 2020 Ergebnisse erwartet werden. In diesem Gremium werden Experten und Sachverständige sitzen, die helfen sollen, eine Lösung zu finden. „Wir müssen uns erst mal ein Bild davon machen, welche Modelle tatsächlich diskussionsfähig sind“, sagte Henning Harter ( SPD). In diesem Zusammenhang forderte Thomas Spieker ( CDU) auch, dass die Verwaltung ein Straßensanierungskataster anlegen solle. „Wir brauchen umgehend eine Transparenz“, sagte er.

Husumer Modell angeregt

Möglicherweise wird in der Arbeitsgruppe auch über das sogenannte Husumer Modell gesprochen. Dieses brachte Dirk Tegtmeyer ( Die Linke) in die Diskussion ein. In Schleswig-Holstein wird die Abrechnung der Straßensanierungskosten von der Stadt nach einem neuen Verfahren geregelt: Die Kosten werden jährlich und weiträumig auf alle privaten und gewerblichen Eigentümer sowie Behörden im jeweiligen Abrechnungsgebiet verteilt – dadurch sinkt der individuelle Beitrag.

Für die AfD ist das alles keine Option. Sie fordert die Abschaffung der Strabs. „Die Bürger zahlen schon genug Steuern“, sagte Ratsmitglied Lars Heiner.

Immerhin: Inzwischen ist das kommunale Abgabegesetz geändert worden. Bürger haben demnach die Chance, ihre Beiträge in Raten zu zahlen. „Das kann zu einer deutlichen Entlastungen für den Einzelnen führen“, gab Erster Stadtrat Erpenbach zu bedenken.

