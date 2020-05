Gehrden

Es waren vermutlich nur wenige Schulen in Norddeutschland so gut auf die Corona-Krise und die damit verbundene Schließung der Schulen vorbereitet wie die Oberschule Gehrden. Seit Jahren gilt sie als Vorreiter beim digitalen Unterricht.

Entsprechend unproblematisch verlief dieser Unterricht in den vergangenen Wochen denn auch. „Wir mussten nichts groß erklären oder uns technisch vorbereiten“, sagt die didaktische Leiterin Saskia Struckmeyer. Für die Schüler gab es digitaler Präsenzzeiten, das selbstständige Arbeiten seien sie schon gewohnt. „Wir waren immer im Kontakt“, sagt Struckmeyer. Die Lehrer waren bis 13 Uhr erreichbar. „Wir hatten so einen regelmäßigen Austausch“, sagt die didaktische Leiterin.

Anzeige

Und davon profitieren nun auch die rund 80 Abschlussschüler der Klassen neun und zehn, deren erste schriftliche Prüfung am Mittwoch, 19. Mai, auf dem Stundenplan steht. Zunächst werden die Abschlussarbeiten im Fach Deutsch geschrieben.

Weitere HAZ+ Artikel

„Wir denken, die Jugendlichen sind fachlich gut vorbereitet“, sagt der stellvertretende Schulleiter Arne Lechmann; auch wenn die Zeit, die die Schüler nach der Corona-Auszeit seit dem 4. Mai in der Schule direkt verbringen konnten, nur kurz gewesen sei. „Die Jugendlichen haben dennoch alle nötigen Informationen bekommen und entsprechende Aufgaben erhalten“, sagt er.

Bedingungen nicht bei allen gleich

Doch Lechmann ist ehrlich. „Es bleibt in komisches Gefühl“, sagt er. Optimal seien die Umstände nicht, die Lernbedingungen seien nicht bei allen Jungen und Mädchen gleich. „Nicht jeder Schüler kann zu Hause so konzentriert arbeiten und lernen wie in der Schule“, sagt er. In heimischer Umgebung müssten sich einige Heranwachsende beispielsweise um die jüngeren Geschwister kümmern. „Das kann durchaus belastend sein“, sagt Lechmann. Und: Es gebe auch Jugendliche, die bräuchten die schulische Atmosphäre und Umgebung. Die Schule habe versucht, diese Schüler zu unterstützen. „Aber dort sind unsere Möglichkeiten begrenzt“, gesteht er.

Organisatorisch ist die Oberschule für die Prüfungen bestens aufgestellt. Die Hygiene- und Abstandsregeln können eingehalten werden. Die 80 Jungen und Mädchen werden auf die Mensa, den Musikraum und verschiedene Klassenzimmer verteilt. Die Schüler werden so sitzen, dass die vorgegebenen Abstände eingehalten werden. „Wir müssen allerdings mehr Lehrer als Aufsichtspersonen einsetzen als sonst“, sagt Lechmann. Ein Problem sei das aber nicht.

88 Oberschüler wurden im vergangenen Jahr in einem Festakt verabschiedet. Die Zeremonie wird in diesem Jahr wohl ausfallen. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

Offen ist noch, in welcher Form die Schüler verabschiedet werden. Die offizielle Entlassung ist für den 26. Juni vorgesehen. Einen Festakt wie in den vergangenen Jahren in der Festhalle Am Casturm wird es wohl nicht geben. „Wir haben uns noch nicht entschieden, wie wir es machen“, sagt Lechmann.

Lesen Sie auch

Von Dirk Wirausky