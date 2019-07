Gehrden

Als der Laatzener Wilfried Rabe kürzlich eine Radtour durch das Calenberger Land bis nach Barsinghausen machte, war der Spaß überschaubar. Das lag weniger an der Landschaft, durch die seine Strecke führte, als vielmehr an der Beschaffenheit der Radwege – immer wieder Löcher, Querrinnen, Hügel und Unebenheiten.

Vor allem die Radwege in Gehrden und Ronnenberg seien ihm negativ in Erinnerung geblieben. „Teilweise müssen sich innerorts die Fußgänger und die Radfahrer einen Weg teilen“, berichtet der Laatzener. Das sei jedoch auch für Fußgänger kaum zumutbar und es gebe zudem viele Stolperfallen. „Dass hier so wenig passiert, liegt offensichtlich daran, dass die meisten sowieso mit dem Auto fahren“, vermutet Rabe. Sei dieses gewünscht und müssten erst Unfälle passieren, damit die zuständigen Verantwortlichen aufwachen? „Ich höre immer das Argument, es ist kein Geld da“, schimpft er.

Der Gehrdener Wernhard Thielemann vom ADFC kennt die Kritik nur zu gut. „Es fehlt das Geld“, bestätigt der Vorsitzende. Doch die Situation im Gehrdener Stadtgebiet sei insgesamt in Ordnung. Allerdings fehle es an Radwegen und an einem einheitlichen Radwegenetz. „Die Radfahrer werden häufig schlecht geleitet“, sagt er. Doch Thielemann ist zuversichtlich. Es gebe ein Umdenken auf kommunaler und politischer Ebene. „Allerdings dauern solche Prozesse“, weiß Thielemann.

Mängelliste liegt im Rathaus

Ein von der Bürgerinitiative „Wir in Gehrden“ in Zusammenarbeit mit Bürgern erstelltes Verkehrskonzept listet eine ganze Reihe an Mängeln im Radwegenetz auf. So fehlten eindeutige Kennzeichnungen von Radwegen, es gebe keine sinnvollen Verbindungen beispielsweise von der Bahnhofstraße zum Aldi-Markt an der Levester Straße, der Schutzstreifen am Stadtweg in Richtung Kreisel laufe ins Leere, sichere Radwege aus den Neubaugebieten in Richtung Kernstadt fehlten, die Ortschaften seien nur mangelhaft über Radwege miteinander verbunden, im Stadtgebiet sei keine klare Verkehrsführung für die Radler vorhanden – und: die Radwege sind in einem mangelhaften Zustand. Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg will dem auch gar nicht groß widersprechen. „Wir haben tatsächlich einige Radwege, die in einem schlechten Zustand sind und dringend erneuert werden müssen“, sagt er. Ein Beispiel sei der Radweg an der Schulstraße. Ein Problem: Für zahlreiche Strecken im Gehrdener Stadtgebiet ist die Region verantwortlich. Und der ist die Mängelliste bekannt. An einigen Stellen wie beispielsweise an der Levester Straße weist sie deshalb mit einem Schild auf Radwegschäden hin.

Achtung Radfahrer: Ein Schild an einer Radstrecke im Gehrdener Stadtgebiet weist auf Radwegschäden hin. Quelle: Dirk Wirausky

Ob eine Verbesserung des Radwegenetzes auch in den laufenden Haushaltsberatungen eine Rolle spielt und bei der Aufstellung des Etats für die nächsten beiden Jahre berücksichtigt wird, ist offen. Die Gespräche sind noch nicht abgeschlossen. Mittel für den Unterhalt der Straßen plus der Nebenanlagen sind beantragt worden.

Das Problem im Radverkehr ist nicht neu. Der ADFC Ronnenberg/ Gehrden hat bereits vor Jahren eine Bürgerbefragung initiiert und daraufhin eine Mängelliste erstellt. Am Zustand der Radwege hat sich seitdem allerdings kaum etwas geändert. Ein Beispiel dafür ist die Verbindung zwischen Gehrden und Ronnenberg. Notdürftig mit Teer geflickte Stellen, kleine Schlaglöcher, sowie vom Wurzelwerk angehobene Betonplatten, die zentimeterhoch nach oben ragen. Das musste Wilfried Rabe auf seiner Tour schmerzlich erfahren. Dieser Radweg sei ein Paradebeispiel für die über Jahrzehnte betriebene Flickschusterei, meint Thielemann. Seit zehn Jahren kämpfe der ADFC darum, die Strecke zu erneuern. Bislang vergebens.

Radwegebenutzungspflicht ist entfallen

Für viele Straßen in Gehrden ist vor fünf Jahren die Radwegbenutzungspflicht entfallen. Da im Stadtgebiet fast durchgängig Tempo 30 gilt, ist die Ausweisung von benutzungspflichtigen Radwegen nach der Straßenverkehrsordnung nicht zulässig. Der Radfahrer darf es sich inzwischen aussuchen, wo er fahren möchte. Eine Entscheidung, die der ADFC nicht grundsätzlich ablehnt. An vielen Stellen waren die Radwege so eng und in einem dermaßen schlechten Zustand, dass es Radfahrern kaum zuzumuten war, sie zu benutzen. Ein Vorteil hatte diese Entscheidung auch für die Stadt. Dort, wo die Radler auch auf der Straße fahren dürfen, müssen die Radwege nicht saniert werden. Die Stadt muss aber für die betroffenen Wege die Verkehrssicherungspflicht übernehmen.

Der Radweg von Harenberg über Lenthe nach Northen soll ausgebaut und erneuert werden. Quelle: Dirk Wirausky

Region baut Radwege aus Der Radweg zwischen Northen und Harenberg an der K 230 ist im Vorrangnetz für den Alltagsradverkehr enthalten. Der vorhandene Radweg ist sanierungsbedürftig. Ein Schild zwischen Lenthe und Northen macht das deutlich: „Radwegschäden“ ist dort zu lesen. Und der Radweg ist zu schmal. Deshalb wird ihn die Region Hannover auf 2,50 Meter verbreitern. Die Umsetzung ist für 2021 geplant. Ebenfalls 2021 wird die Radstrecke zwischen Lenthe und Hannover-Badenstedt an der K 249 erneuert – und zwar in einem Zug mit der stark beschädigten Straße. Im Zuge der Fahrbahnsanierung wird der Radweg parallel grunderneuert und verbreitert. Damit wird eine alte Forderung des Ortsrats erfüllt.

Von Dirk Wirausky