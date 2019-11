Gehrden

Die neue Dokumentation der Gelben Hefte des Heimatbundes beschäftigt sich mit dem Thema „Der Steinweg im Wandel der Zeit“. Der Autor Rainer Piesch hat sich mit der Geschichte dieser Straße befasst und wieder interessante Informationen und historische Fotos zusammengetragen. Gehrden sei ein bevorzugter Handels- und Siedlungsraum gewesen, erzählt Piesch. Erste Fotos um das Jahr 1900 zeigen, wie sich Gebäude von damals bis heute verändert haben und welche Häuser komplett verschwunden sind.

Für Autor Rainer Piesch ist das sogenannte Erkerhaus am Steinweg/Ecke Gartenstraße eines der imposantesten und schönsten Gebäude der Stadt gewesen. Es wurde in den 2000er Jahren abgerissen. Quelle: Privat

Es ist die spannende Geschichte einer zentralen Straße Gehrdens. Einer der großen mittelalterlichen Handelswege, der sogenannte Hellweg, führte über den Steinweg direkt durch Gehrden. Er verband die beiden Bischofssitze Minden und Hildesheim. In Gehrden trat er am Steintor ein und fand seine Fortsetzung im Steinweg und in der Dammstraße. Danach verlief der Hellweg über das Dammtor und ging laut Piesch um das Nedderntor herum, das damals eine sumpfige Niederung war.

Verheerende Großfeuer in der Innenstadt

Im Laufe der Jahrzehnte siedelten sich Bürger unter anderem am Steinweg an, der früher Steinwegstraße genannt wurde. Vor allem die neuen Hofstellen der Bauer aus den in Richtung Leveste gelegenen Siedlungen Stehr und Spehr, die von den Bewohnern im 14. und 15. Jahrhundert aufgegeben wurden, gruppierten sich vorwiegend am Steinweg. Piesch berichtet, dass es in Gehrden durch die enge Bebauung und das verwendete Baumaterial aus Stroh und Holz sowie den offenen Feuerstellen immer wieder zu Bränden kam. Ein Großfeuer vernichtete am 2. Mai 1669 insgesamt 45 Wohnhäuser. 1762 brannten 13 Gebäude im Bereich der Dammstraße und des Marktes nieder. 1763 traf es auch den Steinweg. „Das Feuer muss furchtbar gewesen sein“, sagt Piesch. Zahlreiche Häuser brannten ab.

Das Foto aus dem Jahr 1964 zeigt die Ecke von Steinweg und Kirchstraße. Eine Fußgängerzone gibt es noch nicht. Quelle: Privat

Die Geschichte der Straße und deren Bewohnern besteht aus Bränden und Rückschlägen, aber auch aus Feiern und Glücksmomenten. „All das macht eine richtige Straße aus“, sagt Piesch. Der Gehrdener Steinweg sei so eine Straße.

Garniert ist das neue Heft auf 60 Seiten mit Detailinformationen, Fotografien von damaligen Bewohnern, alten Anzeigen und ein paar Anekdoten. „Ein uns allen bekanntes Stück Gehrden wird neu beleuchtet und auch wieder lebendig“, sagt Piesch. Das Heft ist ab sofort bei Büro & Co. Kusche, Steinweg 4, für 5 Euro zu haben.

Von Dirk Wirausky