Zwei alkoholisierte Männer haben am Sonnabend gegen 23 Uhr in der Straße An der Kapelle randaliert. Unter anderem haben sie die Außenspiegel an drei Fahrzeugen und die Zäune an zwei Grundstücken beschädigt. Dabei wurden sie allerdings von Anwohnern beobachtet, die die Polizei alarmierten. Die Beamten konnten die beiden Männer in der Nähe des Tatorts ermitteln. Bei ihnen handelte es sich um einen 21-Jährigen aus Sorsum und einen 23-jährigen Barsinghäuser.

Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,0 Promille. Gegen die Männer wird nun wegen fünffacher Sachbeschädigung ermittelt. Zudem werden sie sich für den entstandenen Schaden verantworten müssen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ronnenberg unter der Telefonnummer (05109) 517115 zu melden.

Von Dirk Wirausky