Gehrden

Die Grundschule Am Castrum soll abgerissen und an gleicher Stelle neu gebaut werden. In einem ersten Entwurf waren die Kosten mit mehr als 19 Millionen Euro veranschlagt worden. Inzwischen konnten die Kosten zwar gesenkt werden; teuer ist das Gebäude aber immer noch.

In mehreren Sitzung eines eigens eingerichteten Arbeitskreises war das komplexe Raumprogramm für das neue auf vier Züge ausgerichtete Schulgebäude festgelegt worden. Das demnächst im Bildungsausschuss erstmals öffentlich gemachte Konzept orientiert sich an den Wünschen der Schule und sieht unter anderem größere Klassenzimmer vor, damit dort der EDV-technische Unterricht möglich ist. Auch der erhöhte Platzbedarf für Kinder mit körperlich motorischen Einschränkung wurde bei den Planungen berücksichtigt. Zum Ausgleich wird auf einen Computerraum verzichtet. Die Schule wünscht sich zudem vier sogenannte Lernhäuser, in deren Mitte ein Marktplatz mit Lernnischen in der Größe von rund 82 Quadratmetern eingerichtet wird. Dort können sich die Jungen und Mädchen klassenübergreifend treffen. Ein Lernhaus ist wie eine kleine Schule in der großen Schule – mit eigenen Räumen sowie eigener Planung und Organisation.

Lehrerzimmer für 40 Pädagogen

Die Schulbibliothek soll in eine zentrale Buchausleihe und jeweils eine kleine Schülerbibliothek für jedes Lernhaus aufgeteilt werden. Das Lehrerzimmer wird in zwei Räume gegliedert. Im Hinblick auf die Inklusion, für die neue Förderschullehrkräfte eingesetzt werden, sowie die Umstellung auf eine Ganztagsschule, wofür Betreuungspersonal benötigt wird, wird nach Ansicht der Stadt der Platzbedarf im Lehrerzimmer steigen. Sie geht von etwa 40 Pädagogen aus. Ferner sollen ein Raum für Lehrermaterial und eine Lehrerstation mit Bibliothek, Arbeitsraum und Jahrgangsteam in jedem der vier Lernhäuser entstehen, die zudem mit WLAN, Drucker, PC, Telefon und Jahrgangslehrmittelsammlung ausgestattet werden sollen.

In das Schulgebäude integriert wird die 350 Quadratmeter große Festhalle. Diese soll auch außerschulisch für Veranstaltungen und Versammlungen genutzt werden. Dazu gehören auch ein Stuhllager, ein Regieraum und eine Garderobe. Direkt an der Festhalle soll die Mensa mit mehr als 140 Sitzplätzen entstehen.

Auch Musikschule nutzt Räume

Die Grundschule Am Castrum soll den Schwerpunkt „musikalische Grundschule“ erhalten. Es wird daher ein weiterer Fachraum für Musik im Verbund mit der Festhalle und in Kooperation mit der Calenberger Musikschule eingerichtet, der im Ganztagsbetrieb sowie für Schulaufführungen und Konzerte genutzt werden kann. Darüber hinaus sind zwei Unterrichtsräume für den Musikunterricht in Kleinstgruppen sowie für die Musikschule mit einer Nutzung im Ganztagsbetrieb geplant. Diese Räume können zudem als Besprechungsräume genutzt werden.

Nach einer ersten Schätzung wird die neue Grundschule Am Castrum etwa 18,4 Millionen Euro kosten. Doch die Stadt betont: Kostensteigerungen bis zum Baubeginn seinen wahrscheinlich. Zuletzt lagen diese bei bis zu 10 Prozent pro Jahr.

Es ist das zweite schulische Millionenprojekt der Stadt. Im Osten der Kernstadt wird ab März nächsten Jahres die vierzügige Grundschule Am Langen Feld gebaut; die Bauzeit soll etwa zwei Jahre betragen. Nach deren Fertigstellung folgt der Komplex am Castrum. Beide Schulen werden als Ganztagsschulen eingerichtet, damit die Stadt ab 2025 den Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern erfüllen kann.

Wie die neue Grundschule tatsächlich aussehen wird, entscheidet sich in einem Architektenwettbewerb. Dieser wird nun ausgeschrieben.

