Christian Weber ist ein Mann deutlicher Worte. Seit Jahren habe er Interesse signalisiert, seinen Betrieb im Gehrdener Osten erweitern zu wollen. „Doch von heute auf morgen haben sich diese Pläne nun in Luft aufgelöst“, sagt der Geschäftsführer von Kommunaltechnik Pierau. Der Grund: Das Nahverkehrsunternehmen Regiobus, das an der K231 seinen neuen Betriebshof errichten wird, beansprucht die gesamten Fläche von 7,2 Hektar für sich.

Was Weber und die anderen Unternehmer besonders ärgert: Niemand habe mit ihnen den Dialog gesucht. „Wir sind vor vollendete Tatsachen gestellt worden“, sagt Weber. Das habe nichts mit Fairness zu tun, und die Politik habe ein Stück Glaubwürdigkeit verloren. Er sehe nun keine Perspektive mehr und überlege, ob er sich nicht einen anderen Standort für seine Firma suche – außerhalb Gehrdens.

Auch Gernot Wallbaum-Roestel, Leiter der Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG (ZEG) ist nicht sonderlich gut auf die Stadt und die Region zu sprechen. Lange Zeit sei er davon ausgegangen, dass die Hannover Region Grundstücksgesellschaft ( HRG) die Verhandlungen mit den Eigentümern führe. Doch die ist inzwischen ausgestiegen. Eine Information darüber haben die Gewerbetreibende nicht erhalten. „Wir hatten nicht einmal die Möglichkeit, selbst mit den Grundstückseigentümern zu verhandeln“, sagt Wallbaum-Roestel. Jetzt sei es zu spät, die mehr als 70.000 Quadratmeter seien inzwischen verkauft.

„Wir betteln nicht um Quadratmeter“

Zwar wolle Regiobus ein Stückchen abgeben – „doch wir betteln nicht um ein paar Quadratmeter“, betont Weber. Es wäre vermutlich ohnehin zu wenig, um ernsthaft über eine Erweiterung seines Betriebes nachzudenken. Zwar habe er keinen Rechtsanspruch auf eine Fläche, aber der Umgang mit den Unternehmen sei nicht akzeptabel.

Zwar waren kürzlich die direkten Firmenanwohner zur einer Informationsveranstaltung ins Rathaus eingeladen worden. Diese jedoch bezeichnet Vanessa Pichin vom Bauunternehmen Pranschke als reine Pseudoveranstaltung. „Und wir waren anschließend alle vor den Kopf gestoßen“, sagt sie. Die Entwicklung sei einfach ärgerlich, betont Carsten Theobald, Geschäftsführer von Elektro Theobald.

Auch Stadt war offenbar überrascht

Bürgermeister Cord Mittendorf hat durchaus Verständnis für den Unmut. „Aber wir wussten selbst nicht, dass Regiobus mehr Flächenbedarf hat, und waren überrascht“, sagt er. Unmittelbar nachdem er davon erfahren habe, seien in Absprache mit Regiobus zu einer Informationsveranstaltung die Vertreter der anliegenden Betriebe eingeladen worden. Mittendorf gibt aber auch zu: „Die Kommunikation von HRG war nicht gut.“ Sie hätte bekannt geben müssen, dass sie aus den Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern ausgestiegen sei.

Dennoch hat Mittendorf die Hoffnung nicht aufgegeben. „Wir wollen, dass sich die angrenzenden Firmen vergrößern können“, sagt er. Deshalb werde er versuchen, zwischen ihnen und Regiobus zu vermitteln.

Im Gehrdener Osten wird das Gewerbegebiet erweitert. Allerdings will Regiobus das gesamte Areal nutzen. Quelle: Dirk Wirausky

Die Vertreter von CDU, FDP, Grüne und AfD wollen ebenfalls vermitteln. „Es ist nicht in unserem Interesse, dass etablierte heimische Firmen abwandern“, sagt Thomas Spieker ( CDU). Er bemängelt, dass es bisher keine Transparenz gebe. „Auch wir in der Politik sind nicht umfassend informiert worden.“ Einen Austausch mit der Verwaltung habe es nicht gegeben, einen Plan habe er noch nicht gesehen. Soweit bekannt ist, will Regiobus außer seinem neuen Betriebshof auch eine Wasserstoff-tankstelle und einen betriebseigenen Kindergarten bauen. Deshalb braucht Regiobus 70.000 statt der ursprünglich geforderten 35.000 Quadratmeter.

CDU, FDP, Grüne und AfD wollen nun intervenieren. „Allerdings müssen wir uns erst selbst informieren“, sagte Spieker. In diesem Zusammenhang machte er auch deutlich, dass im Gegensatz zu Regiobus die heimischen Unternehmen Gewerbesteuer zahlen.

Vor etwa einem Jahr konnte Bürgermeister Mittendorf verkünden, dass Regiobus ab 2021 einen neuen Betriebshof in Gehrden bauen wird – damals war die Rede davon, dass Regiobus dafür eine Fläche von 35.000 Quadratmetern benötige. Die Voraussetzungen dafür: Gehrden hat die nötigen Gewerbeflächen im Osten der Kernstadt.

Seit Jahren gibt es Erweiterungswünsche

Doch auch heimische Betriebe hatten in diesem Bereich in der Vergangenheit immer wieder Bedarf angemeldet. Dem wollte die Verwaltung eigentlich Rechnung tragen und das Gewerbegebiet Gehrden-Ost zwischen Ronnenberger Straße und der Verlängerung der Langen Feldstraße erweitern. Bis an die Haferiede soll es künftig heranreichen. Außer Regiobus sollten sich dort ansässige Firmen wie der Steinmetzbetrieb Eckhard Woityczka, Elektro Theobald, ZEG, Kommunaltechnik Pierau, das Bauunternehmen Pranschke und Innoline Service erweitern. Auch andere Betriebe hatten mit Flächen in diesem Bereich geliebäugelt. Aus diesen Vorhaben wird nun nichts.

