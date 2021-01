Gehrden

Wenn Hans-Joachim eine seiner beiden Lumix-Kameras dabei hat, dann verändert sich sein Blick. Die wachen Augen sind auf der Suche nach einem Motiv, erkunden die Umgebung und die kleinen Details am Wegesrand. Fotografie ist für den 79-Jährigen eine Passion. Und kaum wird das Thema angesprochen, sind seine Begeisterung und sein Eifer spürbar.

Es ist ein sonniger Tag am Gehrdener Berg, ideal für eine kleine Fototour durch das Naherholungsgebiet am Rande der Stadt. „Das Sonnenlicht ist heute schön schräg“, sagt Trieloff und dreht ein wenig seinen Kopf. Er müsse sich häufig ermahnen, genau hinzugucken. „Und nicht nur die Aspekte eines guten Bildes in den Vordergrund zu stellen“, sagt Trieloff, der seit fast 20 Jahren auf fotografischer Spurensuche ist. „Mich faszinieren die Möglichkeiten der Digitalfotografie“, erzählt er.

Anzeige

„Viele Fotomotive ergeben sich zufällig“: Seine Kamera hat der 79-jährige Gehrdener immer dabei. Quelle: Dirk Wirausky

Eine Kamera hatte er bereits als Jugendlicher. „Da habe ich eher Eisenbahnen fotografiert und mich an Landschaftsbildern versucht“, sagt er. Eine seiner ersten Aufnahme begeistere ihn heute noch. Auf einem Acker habe er Furchen entdeckt, die ein Trecker hinterlassen habe. Dort habe sich Wasser gesammelt. „Die Spiegelungen darin habe ich fotografiert“, erinnert sich Trieloff. Es sei nach wie vor eines seiner Lieblingsbilder.

Betrachter in das Foto hineinführen

Seine Leitlinie sei, dass er den Betrachter in das Foto hineinführen wolle. „Und ich möchte ihn an die Stelle oder an den Ort mitnehmen“, sagt er. Beispielsweise auf eine Reise, auf einen fotografischen Stadtrundgang sozusagen. So sei er niemand, der in Städten wie Prag oder Belgrad nur die Sehenswürdigkeiten ablichte. „Ich fahre mit Bus oder Bahn bewusst in Bezirke, in die die Touristen nicht oder selten hinkommen“, berichtet er. Er wolle vielfältige Eindrücke von der Stadt bekommen.

Der ehemalige Ingenieur für Verfahrenstechnik hat dabei stets einen Blick für das Detail. Auch am Gehrdener Berg bleibt er plötzlich stehen. „Sehen Sie die Tröpfchenbildung an den Pflanzen, die sich in der Sonne spiegeln?“, fragt er und greift zu seiner Lumix. Oder am Gedenkstein für den am 15. September 1867 an dieser Stelle vom Blitz erschlagenen Heinrich Haller. Der moosbedeckte, schon leicht verwitterte Stein bietet für Trieloff ein Motiv.

Nah dran: Hans-Joachim Trieloff hat einen Blick für die Details. Quelle: Dirk Wirausky

Detailaufnahme vom Gedenkstein auf der Westseite des Gehrdener Bergs. Quelle: Hans-Joachim Trieloff

Liebe zur Binnenschifffahrt

Sein besonderes Interesse gilt der Technik und dem Verkehr, vor allem der Binnenschifffahrt. Zum 75. Geburtstag bekam er als Geschenk einen fünftägigen Aufenthalt auf einem Containerschiff. Auf dem fuhr er von Duisburg bis Rotterdam. Beeindruckend sei das gewesen. Daraus ist eines von inzwischen rund 80 Fotobüchern entstanden. Dabei sei er niemand, der an einer Fotosafari teilnehmen würde. „Ich fotografiere dort, wo ich gerade bin“, sagt er mit Blick auf den Deister.

Und er entwickele Themenschwerpunkte. Eher zufällig. So hat Trieloff Alben zu Themen wie der Farbe Rot, Graffitis, dem Lindener Hafen oder Vergänglichkeit zusammengestellt. „Das hat sich im Laufe der Zeit so ergeben; ich suche nicht speziell danach“, sagt er. Und noch etwas reize ihn an seinem Hobby: „Fotos erzählen Geschichten.“ In den vergangenen Jahren habe er immer wieder Aufnahmen auf dem ehemaligen Conti-Betriebsgelände gemacht und dabei Dinge und Anlagen entdeckt, die er vorher nicht kannte.

Detailverliebt und etwas penibel

Er sei detailverliebt, sagt der Gehrdener. Er habe mal eine Hochzeitsgesellschaft fotografiert. „Ich habe nicht eher auf den Auslöser gedrückt, bevor nicht alle zu mir geguckt haben“, sagt er schmunzelnd. „Da bin ich penibel.“ Er achte sehr auf Gestik und Mimik von Menschen. Er wolle keine Fotos von verzerrten Gesichtern machen.

Ein kurzer Blick: „Das Foto ist gelungen.“ Quelle: Dirk Wirausky

Trieloff ist seit 2005 Mitglied der Fotogruppe Bennigsen. Die regelmäßigen Treffen dienen vor allem dem Erfahrungsaustausch. Dazu gebe es Workshops, und Themen werden festgelegt. Nicht jedes greift der 79-Jährige auf. Die Aufnahmen von Obst und Gemüse langweilen ihn beispielsweise. „Diese Fotos kann ich nicht mehr sehen“, gesteht er.

Lesen Sie auch Hans-Joachim Trieloff hat Kalender für Gehrden entworfen

Was ein gutes Foto ist, kann der 79-Jährige gar nicht so richtig sagen. Das sei sowieso subjektiv. „Eine Voraussetzung ist schlicht, vor Ort zu sein“, sagt er. Überall gebe es Motive, ob in kargen Gegenden oder eigentümlichen Landschaften. Etwa 60.000 Fotos hat Trieloff auf seinem Computer gespeichert. Dabei wird es vermutlich nicht bleiben.

Von Dirk Wirausky