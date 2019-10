Gehrden

Es hatte seinen guten Grund, warum der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch ausgerechnet nach Gehrden gekommen war. In der Oberschule erläuterte er etwa 50 Parteimitgliedern und interessierten Bürgern das 66 Eckpunkte umfassende Klimaschutzgesetz der Bundesregierung. Gehrden sei ein guter Standort, um über diese Thema zu sprechen, meinte die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Sylvie Müller zur Begrüßung. Ein guter Standort deshalb, weil im Bereich der erneuerbaren Energien am Burgberg bereits eine Menge bewegt worden ist. So kommt etwa 80 Prozent des lokalen Stroms in Gehrden aus regenerativen Energiequellen.

Auch wenn Miersch betonte, dass es wichtig sei, global zu handeln und lokal zu denken, müssten die Anstrengungen in Sachen Klimaschutz und Energiewende deutlich ausgeweitet werden. Miersch ist unsicher: „Ich weiß nicht, ob unsere Demokratie diesen großen und tiefgreifenden Transformationsprozess meistern kann.“ Die Debatte sei „politisch aufgehitzt“. Mit Blick auf die 18-stündigen Verhandlungen zum Klimaschutzpaket meinte er lakonisch: „Wir können nicht an einem Tag das Klima retten.“ Und überhaupt: Wann und in welcher Form das geplante Gesetz kommen, ist bisher noch offen.

Tiefgreifender Transformationsprozess

Für Miersch ist die Umsetzung der Ideen wichtig, aber auch eine gesellschaftliche Herausforderung. Die Politik müsse zwar klare und verbindliche Rahmen setzen, aber: „Wir müssen versuchen, die verschiedenen Pole in der Bevölkerung zu verbinden und einen gesellschaftlichen Zusammenhalt organisieren. Wir müssen die Menschen mitnehmen“, forderte er. Vor allem beim Thema Verkehr, „weil es dort jeden Bürger treffen wird“. Der 50-Jährige glaubt nicht, dass das Verhalten der Menschen über den Preis zu regeln sei. „Damit nehmen wie soziale Verwerfungen in Kauf“, betonte er.

"Die Natur ist nicht verhandelbar": Der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch hält in Gehrden einen leidenschaftliches Plädoyer für mehr Klimaschutz. Quelle: Dirk Wirausky

Bis 2030 sollen 65 Prozent des Verbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen kommen. „Wenn uns das nicht gelingt, können wir den Kohleausstieg vergessen“, sagte er. Und er warb: „In Gehrden müsste auf jedem Dach eine Photovoltaikanlage sein.“ Darüber hinaus werde Windenergie benötigt – auch auf dem Land. „Dafür brauchen wir die Akzeptanz vor Ort“, meinte Miersch. Kommunen sollen unter anderem finanzielle Anreize geschaffen werden, wenn sie auf Windkraft setzen.

Windkraft und Photovoltaik in Gehrden

Dass dies funktionieren kann, unterstreicht Levestes Ortsbürgermeister Michael Passior. In seinem Dorf stehen seit 2003 acht Windräder. „Und sie gehören inzwischen zum Ort dazu“, sagte er. Sein Lenther Amtskollege Jürgen Ermerling wiederum möchte für dasgeplante Neubaugebiet Im Wehrkampe eine örtliche Bauvorschrift erlassen – auch mit Blick auf den Klimaschutz und die Energiewende. Und Klimaschutzmanagerin Kira Janotta hat gerade für Gehrden ein 100-Sonnendächer-Programm initiiert. Ziel ist es, private Haushalt zu motivieren, Photovoltaik-Anlagen auf ihrem Dach zu installieren.

Für Miersch sind das Schritte in die richtige Richtung. „Wir müssen Lust machen auf neue Bilder“, sagte er. Eines steht für den SPD-Politiker nämlich fest: Im Jahr 2040 werde eine völlig andere Infrastruktur nötig sein.

Mehr zum Thema:

Klimapaket: Auf diese Details hat sich die große Koalition geeinigt

Man kann den Klimawandel auch optimistisch bekämpfen

Das Ringen um das Klimapaket geht in die nächste Runde

CSU stoppt Klimapläne im Kabinett - bis nächste Woche

Von Dirk Wirausky