Der SPD-Ortsverein Gehrden hat wegen des Brandanschlags auf die jüdische Gedenktafel in Gehrden und der Ereignisse in Halle eine Resolution verfasst. Zudem rufen die Sozialdemokraten alle Bürger dazu auf, zu der Gedenkfeier für die Opfer der Pogromnacht am 9. November zu kommen.