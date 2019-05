Gehrden

„Welcome New Season“, unter diesem Motto spielte der 1. Golfclub Gehrden sein Saisoneröffnungsturnier auf der Golfanlage in Mardorf. Mehr als 50 Teilnehmer gingen auf die 18 Loch Runde. Gespielt wurde ein sogenanntes Florida Scramble - eine spannende unterhaltsame Turnierspielform für Golfer, bei dem sich die Mannschaften im Vierer-Team auf der Golfrunde messen. Ausschließlich der Teamgedanke und die Freude am Golfsport stehen dabei im Vordergrund. „Freude und Unterhaltung am Golfen zu vermitteln, das gehört zu unseren Kernwerten, die uns von vielen anderen Golfvereinen unterscheiden“, sagt Volker Tuchhardt, Vorstand des 1. GCG.

Nach der entspannten Golfrunde konnten die Sieger-Teams ihre Preise entgegennehmen: 1. Netto- Sieger das Team Jennifer Hübscher, Anja Wagner, Holger Langkopf und Volker Tuchhardt. Den Wettbewerb Longest Drive gewannen Ursel Bischoff und Nils Obermeyer. Nearest to the pin gingen Halina Langkopf und Dr. Heiko Hippen.

Nicht weniger spannend und unterhaltsam wird für alle Golfinteressierten der nächste Event des 1.GCG. Am 23. Juni wird im Rahmen eines Hoffestes eine sogenannte Hof ParTee auf dem potentiellen Golfareal des 1.GCG in Egestorf stattfinden. Dort kann sich jeder Einblick über das Gelände und das Konzept machen.

Von Dirk Wirausky