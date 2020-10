Gehrden

Aufmerksame Gehrdener werden es bereits bemerkt haben: Die Umgestaltung des Marktplatzes ist so gut wie abgeschlossen. Zurzeit wird nur noch im Bereich des Kirchhofes und am Wasserspiel gearbeitet.

Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg geht deshalb davon aus, dass der Markt im November vollständig saniert ist. „90 Prozent der Arbeiten sind erledigt“, sagte er im Ausschuss für Bau- und Städteplanung. Es müssten allerdings noch kleinere Korrekturen ausgeführt werden; unter anderem am Wasserspiel. Darüber hinaus fehlt noch die neue Beleuchtung. „Die Lampen sind noch nicht geliefert worden“, bedauerte Middelberg. Auch die Begrünung der Fläche im Stadtzentrum fehlt noch.

Der Marktplatz ist bereits gepflastert. Es fehlen unter anderem noch die Beleuchtung und neue Bäume. Quelle: Dirk Wirausky

Auf dem angrenzenden Kirchhof, der gemeinsam mit dem Marktplatz, erneuert worden ist, fehlt noch das neue Klettergerüst, das vermutlich Ende Oktober aufgestellt wird. Zudem soll auf dem Areal noch eine neue Linde gepflanzt werden.

Ziel: Marktplatz und Kirchhof im Einklang

Begonnen haben die Bauarbeiten im Februar dieses Jahres. Ziel ist es, den Kirchhof und den Marktplatz miteinander in Einklang zu bringen. Der Bereich vor der Kirche soll als Parkanlage die Innenstadt aufwerten.

Wie es im Anschluss mit der Innenstadtsanierung weitergeht, ist noch nicht ganz sicher. Vor neun Jahren ist die Stadt Gehrden in das sogenannte Städtebauförderungsprogramm Aktive Stadt und Ortsteilzentren aufgenommen worden. Das war die entscheidende Voraussetzung für die geplante Innenstadtsanierung.

„Preise sind enorm gestiegen“

Inzwischen ist eine Menge geschehen: Der Bereich am Steintor ist umgestaltet worden, der Steinweg bis zur Kirchstraße wurde erneuert, und in Kürze wird der neue Marktplatz fertig sein. Ob es danach Richtung Dammtor weitergeht, ist ungewiss. Es ist eine Frage des Geldes. Bis 2021 sind alle Maßnahmen gesichert, anschließend muss neu geschaut und kalkuliert werden. „Die Preise sind in den vergangenen Jahren enorm gestiegen – und somit auch die Gesamtkosten für die Innenstadtsanierung“, sagte Middelberg.

Von Dirk Wirausky