Gehrden

Beschwerden der Bewohner in den Ortsteilen der Stadt Gehrden über langsames Internet und die politische Forderung nach einem Kataster, um einen Überblick über die Breitbandversorgung im Stadtgebiet zu bekommen – der Zufall will es, dass die Stadtverwaltung in der nächsten Woche einen Kooperationsvertrag mit dem Telekommunikationsunternehmen htp und der Avacon unterschreibt. Der Inhalt: Glasfaserausbau im Stadtgebiet.

Was sich genau dahinter verbirgt, ist noch ein Geheimnis. Aber es sei ein Silberstreifen am Horizont, sagt Frank Born, Sprecher der Stadt. Die Hoffnung sei, dass sich die Situation in Ditterke verbessert. Dort fordern die Gewerbetreibenden seit Langem, dass Glasfaser verlegt werden.

Den aktuellen Unmut kann Born nur zu gut verstehen. „Dort ist in der Vergangenheit viel Erde verbrannt worden“, gesteht Born mit Blick auf Versprechungen des Anbieters Northern Access, die nicht eingehalten worden sind. Zugesagte Bandbreiten wurden nicht geliefert; das Netz läuft zudem nicht störungsfrei.

Die Stadt selbst kann daran allerdings wenig verändern. „Dafür ist die Bundesnetzagentur verantwortlich“, sagt der zuständige Fachbereichsleiter Nurettin Demirel. Sie prüfe das Geschäft. Die Verwaltung könne sich nur Bemühen, eine Infrastruktur aufzubauen. Ansonsten seien ihr die Hände gebunden.

Ausbau mit Fördermitteln

Oder sie muss im Zusammenspiel mit der Region auf Fördertöpfe hoffen. So wie vor drei Jahren. Die Telekom investierte damals in den Ausbau in Northen und Ditterke nach Regionsangaben rund 120.000 Euro, die sogenannte Wirtschaftslichkeitslücke in Höhe von 85.000 Euro wird durch Fördermittel und die Region getragen. Die Nutznießer waren die Anwohner von 38 Adressen an der Kirchwehrener Straße und Am Weidefeld in Ditterke sowie im Goldenen Winkel und Am Schulgarten in Northen. Dort wurden Glasfasertrassen verlegt und Verteilerkästen errichtet. Seitdem werden in den beiden Ortsteilen 45 Haushalte und ein Unternehmen mit bis zu 100 Megabit pro Sekunden versorgt.

Schnelles Internet ist „erweiterte Daseinsvorsorge“

Eine schnelles Internet ist für Demirel eine „erweiterte Daseinsvorsorge“. „Wir sind bei diesem Thema seit Jahren dran“, betont er. Und es seien auch schon verschiedene Projekt vorangebracht worden, meint Demirel beispielsweise mit Blick auf die Gewerbegebiete in der Kernstadt. Im Nano-Trenching-Verfahren hat Vodafone im vergangenen Jahr zahlreiche Gewerbegebiete mit Glasfaserkabel versorgt und bietet den ansässigen Unternehmen jetzt Datenübertragungsraten von 1000 Mbit/s und mehr an.

Unabhängig davon: „Es geht nicht alles von heute auf morgen“, sagt Demirel. Als er 2015 das Amt der Wirtschaftsförderers übernommen habe, habe er ein großes Ziel gehabt: Den Ausbau des Glasfasernetzes. „Der nächste große Schritt wird kommen“, kündigt Demirel an. Den politischen Auftrag werde die Stadt umsetzen. „Wir arbeiten an dem geforderten Kataster“, sagt er.

Von Dirk Wirausky