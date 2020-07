Gehrden

Für Bürgermeister Cord Mittendorf steht fest: „Heute ist ein guter Tag für Gehrden.“ Gut deshalb, weil die Stadt mit dem Telekommunikationsunternehmen HTP und dem Netzbetreiber Avacon Connect einen Kooperationsvertrag unterzeichnet hat, der garantieren soll, dass in fünf Jahren das gesamte Stadtgebiet an das Glasfasernetz angeschlossen ist.

Schnelles und stabiles Internet sei ein riesengroßes Thema und habe in den vergangenen Monaten spürbar an Bedeutung gewonnen, sagt Mittendorf. Das habe die Corona-Zeit mehr als deutlich gezeigt. Beschwerden von Bürgern und Unternehmern hätten sich gehäuft, weil das Netz überlastet gewesen wäre. „Dass die Menschen unzufrieden sind, kann ich sehr gut verstehen“, sagt der Bürgermeister.

Das soll sich bald ändern. In den vergangenen Monaten habe sich die Stadt intensiv darum gekümmert, zuverlässige Partner zu finden, die den Glasfaserausbau in Gehrden voranbringen. „Und wir haben sie gefunden“, sagt Mittendorf mit Blick auf HTP und Avacon. Mit beiden hat die Stadt schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet.

HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann zeigt ein Glasfaserkabel. Quelle: Dirk Wirausky

Für Thomas Heitmann, HTP-Geschäftsführer, ist nun genau der richtige Zeitpunkt, um den Glasfaserausbau in der Kernstadt und in den Ortsteilen auszuweiten. „Die aktuelle Bandbreite in den Haushalten reicht inzwischen nicht mehr aus“, sagt er. Deshalb sollten die Glasfaserkabel direkt bis in die Häuser verlegt werden. Der Zeitplan sei ambitioniert. Mitte 2025 soll das Projekt abgeschlossen sein. Heitmann betont, dass für jeden Haushalt eine Lösung gefunden werden wird, möglicherweise an einigen Stellen mit Fördermitteln. Eine Voraussetzungen gibt es aber doch. Es müssen 40 Prozent der Haushalte pro Ort bereit sein, an dem Glasfaserausbau mitzuwirken. „Wir brauchen unterschriftsreife Verträge“, sagt Heitmann. Eine Abfrage nach Interessenten in den Ortsteilen wird folgen.

Glasfaser wird kostenlos verlegt

HTP will den Kunden 24-Monats-Verträge anbieten. Bestandskunden werden nicht automatisch umgestellt. Wenn eine entsprechende Zahl zusammengekommen sei, werde das Unternehmen eigenwirtschaftlich aktiv, sagt Heitmann. Allerdings: Nur in der Erstvermarktung werden die Glasfaserleitungen kostenlos bis zu den Gebäuden verlegt, Nachzügler müssten 2500 Euro zahlen.

Mittendorf ist überzeugt, dass der Glasfaserausbau daran nicht scheitern wird. „Das Interesse ist groß“, meint er. Schließlich sei das eine Chance, die jeder Bürger nutzen müsse. Davon geht auch Heitmann aus. „Die Corona-Krise hat auch dem Letzten gezeigt, wie wichtig das zukunftssichere Glasfaser ist“, ergänzt er. Avacon-Kommunalreferent Frank Glaubitz ist ebenso überzeugt von den Plänen. „Ein schnelles Internet ist ein großer Wunsch in der Bevölkerung“, meint er. Gleichzeitig sei es ein wichtiger Standortfaktor.

Avacon baut aus, htp vermarktet

In den nächsten Monaten werden HTP und Avacon Connect die Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Ausbau sämtlicher Adressen prüfen und die Planungen inklusive der zeitlichen Abläufe konkretisieren. Der Ausbau wird überwiegend durch die Avacon erfolgen, HTP wird das Netz vermarkten und betreiben. Der Grundstein dafür ist bereits gelegt. „Mit dem Ausbau der Kabelverzweiger haben wir in den vergangenen Jahren die Basis geschaffen“, sagt Heitmann. Nun folge der finale Schritt.

Etwa 6800 Haushalte und fast 1000 Gewerbeimmobilien könnten in naher Zukunft über stabile und hochwertige Internetzugänge mit Bandbreiten von 250 bis 1000 Mbit/s verfügen. Mit der Vermarktung wird HTP im nächsten Jahr beginnen. Für die Hausanschlüsse sind Arbeiten auf den Grundstücken notwendig, für die eine Einwilligung des Eigentümers vorliegen muss. „Die Investitionen sind erheblich“, sagt Sebastian Weinrich, Geschäftsführer von Avacon Connect.

Laut Mittendorf lohnen sie sich aber für alle Beteiligten. Denn eines habe ihm HTP versprochen: „Die weißen Flecken der Unterversorgung wird es im Stadtgebiet bald nicht mehr geben.“

Von Dirk Wirausky