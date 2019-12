Gehrden

Der Fahrplanwechsel sorgt für Ärger, Verwirrung und Unsicherheiten. Die neuen Abfahrtzeiten sind zum Teil nicht mit dem Schulschluss an der Oberschule abgestimmt; auch an der Grundschule Am Castrum hat der neue Fahrplan zu Problemen geführt. Betroffen sind die Kinder und Jugendliche aus Leveste und Redderse.

Die Rechnung ist einfach: Um 15.30 Uhr ist der Schultag für die Oberschüler beendet. Bereits um 15.27 Uhr kommen neuerdings die Busse der Linie 560 an der Haltestelle Katholische Kirche an. Die Folge: Die mehr als 40 Kinder und Jugendliche, die in Leveste oder Redderse zu Hause sind, müssen eine Stunde warten. Allerdings: Zumindest für die Kinder und Jugendlichen, die in Leveste wohnen, gibt es eine zeitnahe Alternative. Der Bus der Linie 561 fährt um 15.57 Uhr in Richtung des Gehrdener Ortsteils, er hält aber nicht in Redderse. Was erstaunt: Der Regiobus ist gar nicht bewusst, dass die Haltestelle an der Katholischen Kirche von Schülern genutzt wird. Sie will nun mit der Oberschule Kontakt aufnehmen.

Vielen Probleme in den Morgenstunde

Und auch morgens gibt es Probleme. Laut der Oberschüler werden seit Kurzem weniger Busse auf der Linie eingesetzt. Die Folge: Die Busse sind zum Teil überfüllt und nehmen nicht alle Schüler mit. Für Leon und seine betroffenen Mitschüler völlig unverständlich. „Schon vor der Fahrplanumstellung waren die Schulbusse morgens mehr als voll“, sagt er.

Auch an der Grundschule Am Castrum hat der Fahrplanwechsel zu Problemen geführt. Die Änderungen im Fahrplan seien vielen Grundschülern und Eltern gar nicht bekannt gewesen, sagt Schulleiterin Nina von Zimmermann. Und so seien die Kinder aus Leveste und Redderse überrascht gewesen, als nur noch ein statt zwei Busse kamen.

Ein kleiner Bus reicht nicht aus

Laut von Zimmermann werde auf der Linie 560 morgens um 7.16 Uhr kein Gelenkbus mehr eingesetzt. Das Problem sei, dass ein kleiner Bus nicht ausreiche, um alle Grundschülerinnen und Grundschüler mitzunehmen. Grund für die Irritation: Der Gelenkbus hält nicht mehr wie vor der Umstellung an der Beekstraße.

Auch geänderten Abfahrtzeiten haben für Verwirrung gesorgt. „Die Jungen und Mädchen lesen die Fahrpläne doch nicht“, sagt von Zimmermann. Statt um 7.19 Uhr fährt ein Bus bereits um 7.13 Uhr an der Haltestelle Leveste/ Beekstraße los. Ein weitere Möglichkeit nach Gehrden zu kommen, ist der Bus um 7.21 Uhr. Von Zimmermann spricht von einem Kommunikationsproblem. „Die Veränderungen im Fahrplan sind uns nicht mitgeteilt worden“, berichtet sie.

Regiobus will reagieren

Dabei hat sich laut Pressesprecher Tolga Otkun nichts Grundlegendes geändert. Es seien zu Schulbeginn wie bisher drei Busse im Einsatz, wovon ein Standardbus und auch ein Gelenkbus weiterhin zur Grundschule Am Castrum fahren. Einzige Änderung sei, dass der Gelenkbus nun als Linie 561 verkehrt und in Leveste andere Haltestellen als bisher bedient. „Wir haben das Problem erkannt und werden reagieren“, teilte Otkun mit. Nach den Weihnachtsferien soll sich das wieder ändern. Alle drei Busse in Leveste sollen dann den gleichen Fahrweg nehmen, also die Haltestellen Beekstraße und Mitte anfahren.

Lesen Sie auch

Von Dirk Wirausky