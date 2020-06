Gehrden

Es ist ein besonderer Fund am Gehrdener Berg: Ein aufmerksamer und an Pflanzen interessierter Gehrdener hat ein Weißes Waldvöglein (Cephalanthera damasonium) entdeckt – und seinen Fund dem Naturschutzbund ( Nabu) gemeldet. Die Vorsitzende Gisela Wicke ist begeistert. „Ich habe mir die Orchideen angeschaut“, sagt sie. Die Blume ist in diesen Regionen nur selten zu finden.

Das Weiße Waldvöglein gilt als gefährdet und steht in Niedersachsen auf der Roten Liste gefährdeter Pflanzen. „Die Pflanze ist streng geschützt“, sagt Wicke. Sie wächst auf trockenen, kalkhaltigen und zum Teil steinigen Lehmböden. Meist kommt sie in Buchenwäldern, aber auch in trockenwarmen Laubwäldern vor.

Zur Orchidee des Jahres 2017 gewählt

Am Gehrdener Berg wächst die Orchideenart in einem lichten vorgelagerten Gebüschsaum. Sie blüht von Mai bis Juli mit cremegelben Blüten und ist auf einen sogenannten Mykorrhizapilz angewiesen. Das Weiße Waldvöglein wurde zur Orchidee des Jahres 2017 gewählt. Ihre Blütenform erinnert an einen Vogel mit ausgebreiteten Flügeln.

Der Naturschutzbund pflegt eine Waldfläche, wo das Weißen Waldvöglein vorkommt. Allerdings wuchsen dort dieses Jahr keine Orchideen. Den neuen Standort werden die Naturschützer nun beobachten. „Wir werden Kontakt zu der betreuenden Försterin aufnehmen, um das Orchideengewächs zu erhalten“, sagt Wicke.

Von Dirk Wirausky