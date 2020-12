Gehrden

Hugo ist ein Genie, eine Sportskanone und der coolste Junge der Schule – zumindest in seinen Träumen. Und er geht in die sechste Klasse. Wie auch der elfjährige Elias. Und Elias stellte beim Vorlesewettbewerb des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) seinen Bücherheld in einer Textpassage vor. Mit vollem Körpereinsatz, mit einer Portion Komik, mit einem gewissen schauspielerischen Talent und mit einer mitreißenden Art. Kein Wunder, dass es nach seinem witzigen Vortrag Applaus von den aufmerksamen Zuhörern gab und viele Schüler anschließend einen Blick in das Lieblingsbuch „Hugos geniale Welt“ von Elias werfen wollten.

Dabei las Elias außer Konkurrenz. Denn der Junge war in der Vorauswahl der Klasse 6d nur zweiter Sieger geworden. Doch weil dieses Mal Zeit und Raum war, durften auch sämtliche fünf Jungen und Mädchen vorlesen, die sich als Klassenzweite nicht für das Vorlesefinale qualifiziert hatten. Als Kür sozusagen. Aber eigentlich standen Ronja, Milo, Mahdi, Simon und Ilef im Mittelpunkt. Das Quintett stand im Finale des Wettbewerbs. Einen eigenen Text und einen unbekannten Text mussten sie vorlesen.

Schüler malen Plakate

In Corona-Zeiten war aber einiges anders. Statt des kompletten sechsten Jahrgangs kamen die Jungen und Mädchen dieses Mal klassenweise in die Aula, um gespannt und gebannt einem Vorleser beziehungsweise einer Vorleserin zu lauschen. Zahlreiche Zuschauer hatten sogar Plakate gemalt mit Sätzen wie „Viel Glück“, „Du schaffst das“ und „Ihr seid alle Sieger“.

Letzteres fand auch Bettina Illing, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Elisabeth Görth den Vorlesewettbewerb vorbereitet hatte. „Wichtiger als gewinnen ist es, dabei zu sein und zu zeigen, dass Lesen Spaß macht“, sagte die Fachobfrau für Deutsch.

Das Lampenfieber verschwindet schnell.

Und den zeigten die jungen Vorleser. Und das, obwohl so mancher mit gehörigem Lampenfieber auf die Bühne gegangen war. Ronja war ehrlich. „Ich habe heute Nacht nicht gut geschlafen“, sagte die Elfjährige aus der Klasse 6mz. Und anfangs sei sie auch noch aufgeregt gewesen. „Doch es ist mir trotzdem gut gelungen“, sagte sie. Auch Mahdi aus der 6a war nervös. „Ehrlich gesagt, war ich froh, als es vorbei war“, sagte der Sechstklässler. Und Simon wollte eigentlich cool wirken, „aber innerlich hat es anders ausgesehen“, gestand der Elfjährige. Aber mit dem ersten gelesenen Satz sei die Anspannung gewichen. „Dann war ich in meinem Element, und es lief wie von selbst“, sagte er.

Und es lief so gut, dass Simon aus der 6d die Jury mit seinen lebhaften und flüssigen Vorträgen aus dem Buch „Top Secret – Der Agent“ und einem fremden Text aus dem Buch „Die Zeitdetektive: Kolumbus und die Meuterer“ die Jury überzeugte. Er wurde zum Sieger des Wettbewerbs gekürt. „Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet“, sagte der Elfjährige nach Verkünden des Ergebnisses.

Bettina Illing sprach anschließend von einem sehr unterhaltsamen Vormittag, und sie zollte den jungen Teilnehmern größten Respekt. „Es ist toll, dass alle den Mut haben, auf die Bühne zu kommen“, sagte sie. Ein großer Dank gehe an Ute Mönkediek. Die Inhaberin der Gehrdener Buchhandlung Lesezeichen saß nicht nur neben Schulleiter Christian Schmidt und Vorjahressiegerin Chiara in der Jury, sondern sie unterstützt den Vorlesewettbewerb seit Jahren mit Buchgutscheinen.

Dirk Wirausky