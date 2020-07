Gehrden

Rainer Piesch ist ein unermüdlicher Zeitgenosse. Der 63-Jährige ist seit Jahren auf den Spuren der Gehrdener Stadtgeschichte unterwegs. An den Gelben Heften der Heimatbundreihe war er schon achtmal als Autor beteiligt. Nun legt er seine neue Ausgabe vor. Piesch hat sich dieses Mal mit der Geschichte des Wohngebiets Teichfeld befasst.

Piesch hat einen sehr engen persönlichen Bezug zu diesem Stadtteil. Er ist dort aufgewachsen, hat seine Kindheit und Jugend dort verbracht. „Es war eine tolle und besondere Zeit“, sagt er heute rückblickend. „Als Kinder hatten wir zwar kein Internet, dafür aufgeschlagene Knie und dreckige Fingernägel“, erzählt er lachend. Das Wohngebiet sei ein großer Spielplatz gewesen.

„Papa, ich bin auf dem Bolzer“. Der Ascheplatz in dem Wohngebiet war ein beliebter Treffpunkt der Kinder. Quelle: Privat

„Wenn man heute Gehrdener Bürger fragt, die im Teichfeld ihre Kindheit verbrachten, wird sofort mit glänzenden Augen vom nächtlichen Zelten unter väterlicher Aufsicht, rauschenden Kindergeburtstagen, staubigen Bolzplatzspielen und fröhlichen Spielplatzerlebnissen berichtet“, sagt Piesch. Ein regelrechter Feiertag für die Jungen und Mädchen sei der Sperrmülltermin gewesen. „Wir haben aus den weggeworfenen Fahrrädern und Kinderwagen eigene Fahrzeuge gebaut oder sind auf den ausrangierten Möbelstücken herumgesprungen“, erzählt der 63-Jährige.

Rainer Piesch erinnert sich: „Ein Sperrmülltermin war ein Feiertag für die Kinder“ – so wie hier um 1970 an der Kantstraße. Quelle: Privat

Die Geschichte des Stadtteils begann Ende der Fünfzigerjahre. Es herrschte eine große Wohnungsnot. Die Geburtenrate stieg, Flüchtlinge und Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten benötigten dringend Wohnraum. „Bezahlbaren Wohnraum“, betont Piesch. Auch in Gehrden war etwas in Planung: das Teichfeld. Nach erbittertem Ringen um das Aussehen des neuen Baugebietes einigten die Stadtoberen sich auf eine Mischbebauung aus Ein- und Zweifamilienhäusern sowie größeren Mehrfamilienhäusern.

Die Planungsgruppe mit Stadtdirektor Flasbarth begutachtet um 1960 das Modell für das geplante Baugebiet Teichfeld. Quelle: Privat

Darüber hinaus sollte der neue Stadtteil ein modernes Gesicht erhalten. Sämtliche kleinen und großen Straßen waren so geplant, dass sie kreuzungsfrei verlaufen. Als Vorbild diente der gerade fertiggestellte Stadtteil Neue Vahr in Bremen. Dieses in moderner, offener Bauweise konzipierte Wohnquartier stellte eine grüne Wohnsiedlung dar, mit einem Einkaufsmarkt und einem prägenden Hochhaus als sozialem Zentrum. Daran angelehnt entstand schließlich das Teichfeld. „Es war ein eigener Mikrokosmos“, berichtet Piesch. 1962 zogen die ersten Mieter ein, sie konnten ihre teilweise alten, menschenunwürdigen Quartiere verlassen konnte. Es sei für diese Menschen ein großer Segen gewesen. „Viele lebten bis dahin in Baracken und Schlichtbauten ohne fließendes Wasser und Heizung“, erinnert er sich.

Baubeginn 1962: Die Straßenbauer teeren die künftige Kantstraße im Teichfeld. Quelle: Privat

Gut vier Jahre hat Piesch mit der Recherche für die 54. Ausgabe der Gelben Hefte gebracht. „Ich habe in dieser Zeit immer wieder etwas Neues entdeckt“, sagt er. Auf 60 Seiten hat er die spannende Historie des Wohngebiets aufgeschrieben, dazu Zeitzeugen zu Wort kommen lassen und zahlreiche alte Fotos eingebaut. Herausgekommen ist ein höchst interessanter Blick ins das Leben in Gehrden in den Sechziger- und Siebzigerjahren. Die Ideen gehen dem 63-Jährigen, der beim Heimatbund die historische Reihe koordiniert, im Übrigen nicht aus. Fast fertig ist ein Heft über die Geschichte der Dammstraße.

Das aktuelle Heft „Das Teichfeld – Ein neuer Stadtteil entsteht“ kostet 5 Euro. Erhältlich ist es bei Schreibwaren Kusche am Steinweg.

