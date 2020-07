Leveste

Michael Passior ist zufrieden – trotz Corona-Krise. „Während der Pandemie hat sich unser Dorf an einigen Stellen positiv verändert“, sagt der Ortsbürgermeister. So wurde auf dem Außengelände der Kindertagesstätte Bauernweg die Nestschaukel repariert. „Jetzt ist die Freude bei den Kindern groß, die Schaukel kann wieder benutzt werden.“ Auf dem Spielplatz am Koppelweg wurde jetzt über dem Sandkasten ein Sonnensegel angebracht, das spielenden Kindern Schatten spenden soll. „Das stößt bei den Eltern auf positive Resonanz“, berichtet Passior.

Pflegearbeiten auf dem Friedhof

Auch auf dem Levester Friedhof gab es Veränderungen. Neue Urnenreihen und Rasengräber wurden angelegt, es wurde Rasen ausgesät, einzelne Gräber bekamen neue Blumenstauden, Bodendecker und Umrandungen. „Dies ergibt jetzt wieder ein gepflegtes Bild“, sagt Passior. Im Bereich des Biotops am Himmelreich hat die Stadt eine Bank aufgestellt. „Dadurch gibt es nun die Möglichkeit, eine Pause einzulegen und die Blütenpracht zu bewundern.“

Neue Blumenbeete an der Hauptstraße

Seit längerer Zeit sind zwei der vier Blumenbeete in der Hauptstraße in einem schlechten Zustand. Teilweise haben Autos diese als Parkfläche genutzt. Im Frühjahr begannen die Arbeiten zur Neugestaltung der zwei Beete. Der Mutterboden wurde komplett erneuert. Im Juni wurden dort nun Rosen und Lavendel gepflanzt. „Trotz der schwierigen Zeit wurden viele Projekte umgesetzt“, lautet Passiors Bilanz.

Von Dirk Wirausky